La zona de descens, esquivada un altre cop

“Crec que a ningú li deu resultar estrany que el Girona estigui rondant per aquests llocs de la línia vermella. Hi pot haver molts altres equips que es posin nerviosos quan hi caiguin, però nosaltres sabem que hi podem ser. És qüestió que en l’última jornada en tinguem tres per sota.” La reflexió és de Pablo Machín, després de la derrota contra el Vila-real. El Girona acabava el seu vuitè partit havent acumulat sis punts, però pendent encara de si cauria o no al terreny on no vol ser ningú. La incertesa no es va resoldre fins ahir al vespre, en l’últim partit de la jornada. El Las Palmas en feia prou puntuant a casa contra el Celta per sortir del pou i deixar-hi el Girona, però va acabar escaldat. La golejada dels gallecs (2-5) permet al conjunt de Machín tornar a esquivar la zona de descens, que no trepitja des de fa més de tres anys i quatre mesos. L’equip ja va començar la jornada anterior amb l’amenaça d’entrar en terreny prohibit, però entre el punt a Balaídos i les derrotes de Las Palmas i l’Eibar ho va esquivar. Això sí, ja se li va esgotar el marge de seguretat. I després de la derrota contra el Vila-real, òbviament, continua sense coixí, instal·lat en el dissetè lloc. Per damunt, hi ha l’Eibar amb un punt més, i el Deportivo –rival de dilluns– i el Getafe, amb dos punts més.