Amb la fotografia del curs passat

El Girona va canviar a l’estiu el 50% de la plantilla –dels 24 futbolistes, 12 són cares noves–, però per a l’inici de curs a primera divisió, Machín va optar per mantenir l’esquelet de la temporada de l’ascens i en la seva primera alineació, a Montilivi contra l’Atlético de Madrid, hi havia set jugadors que havien pujat de segona A. La inèrcia de l’ascens i el fet que els nous havien d’assimilar un nou sistema que els que ja hi eren tenien perfectament interioritzat feia fàcil explicar la decisió del tècnic. I els primers resultats (4 punts de 6) encara van carregar més de raons l’entrenador.

Superada la vuitena jornada, la fotografia del Girona 2017/18 difereix ben poc de la del curs 2016/17. Hi ha hagut escàs Photoshop. I diumenge passat contra el Vila-real, Machín va fer un onze amb vuit dels futbolistes de l’ascens: Juanpe i Ramalho a l’eix; Aday i Maffeo als carrils; Pere Pons i Granell al mig del camp; i Borja García i Portu a la mitja punta. Més d’un 70% de jugadors de la temporada passada. Això, tenint ja en compte la preocupant frenada de l’equip, que només ha sumat 2 punts dels últims 18 possibles.

Què passa amb els nous?

Dels dotze fitxatges que el Girona va fer a l’estiu i que havien d’ajudar a fer un salt de qualitat imprescindible, la gran majoria no tenen de moment la confiança de Pablo Machín. El tècnic només ha donat un paper de protagonista al porter Iraizoz (l’únic futbolista de la plantilla que ha disputat tots els minuts possibles), al davanter Cristhian Stuani (l’uruguaià només ha descansat contra el Barça, en un partit en què el tècnic va fer una sorprenent revolució) i als centrals Bernardo i Muniesa (el colombià només va descansar d’inici al camp del Leganés i el lloretenc es va lesionar precisament a Butarque i ja no ha jugat cap més partit). Fent una simple resta es pot concloure que vuit dels dotze fitxatges no han convençut Machín, la qual cosa planteja alguns interrogants: s’ha fitxat malament? Els futbolistes que no juguen, realment no serveixen per a primera divisió?

Ni les cessions estel·lars

El City va portar al Girona dos futbolistes pels quals va haver de fer una inversió econòmica notable. Va pagar uns 13 milions d’euros per Douglas Luiz al Vasco de Gama. I també va haver de rascar-se la butxaca per treure Larry Kayode, pretès per altres clubs europeus, de l’Austria de Viena, amb qui havia quedat màxim golejador de la Bundesliga austríaca. De moment, el paper tant del brasiler com del nigerià és més aviat testimonial. Douglas només ha estat titular contra el Barça, en un duel que en cap cas es pot considerar de termòmetre perquè era l’últim d’una setmana amb tres partits que Machín va aprofitar per donar descans a titulars habituals. La resta d’aparicions del brasiler ni tan sols s’han acostat a la mitja hora: 20 minuts contra el Màlaga, 19 contra l’Athletic, 19 més a Butarque, 7 al camp del Celta i 14 contra el Vila-real. I Kayode, tot i participar en tots els partits de lliga, només ha jugat un partit d’inici (Leganés) i en la resta ha tingut minuts només en les segones parts: 6 contra l’Atlético, 9 contra el Màlaga, 25 a San Mamés, 10 contra el Sevilla, 31 contra el Barça, 22 a Balaídos i la segona part de diumenge contra el Vila-real. I un cas tan o més desconcertant és el d’Aleix Garcia, que està alternant no convocatòries, titularitats i partits sencers a la banqueta.

La resta, encara menys