El Nàstic ja respira

El Nàstic buscava un cop d’efecte per alliberar-se i començar a respirar després d’un inici de temporada complicat. El va trobar a Còrdova, amb una victòria reparadora. Amb l’1-5 al Nuevo Arcángel, l’equip tarragoní va aconseguir, a més d’una golejada amb alt valor anímic, encadenar dues victòries per primera vegada –l’altra va ser dimecres passat, contra el Granada al Nou Estadi– i guanyar per fi a camp contrari. Per sobre de tot, però, el Nàstic, que des de la primera jornada havia ocupat alguna de les places de descens, va aconseguir sortir per primer cop del pou. Ara és dissetè, amb dos punts de marge respecte al dinovè. A més, l’equip grana té un partit pendent, contra el Barça B –el disputarà el dimecres 1 de novembre a les 6 de la tarda–, i els més optimistes ja fan números. Amb tres punts més, els tarragonins se situarien a només tres de les places de fase d’ascens.

“L’equip ara està bé i és un bon moment per seguir sumant de tres en tres”, va afirmar ahir l’extrem Tete Morente, que assegura que el clima de treball al vestidor “és molt bo”, la qual cosa “es nota en els resultats”. Morente considera que el Nàstic ha trobat el punt d’equilibri entre l’aspecte defensiu i l’ofensiu. “En els tres o quatre últims partits, ho estem donant tot, defensant molt bé i aprofitant les ocasions que tenim.” Els jugadors grana esperen allargar el bon moment en el proper partit, diumenge al Nou Estadi contra l’Alcorcón. Els madrilenys estan en mala dinàmica, però a Tarragona no se’n refien. “Serà un partit molt dur, independentment de com estigui el rival. Els equips tocats són moltes vegades els que ho posen molt complicat”, diu Morente. El futbolista andalús va lamentar també la lesió d’Omar Perdomo, que estarà tres o quatre mesos de baixa per una fractura del peroné de la cama esquerra. Tot i això, és possible que sigui el mateix Morente qui ocupi el lloc del canari a la banda dreta de l’atac grana, sobretot tenint en compte que un altre extrem, Maikel Mesa, és dubte.