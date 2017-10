Absències sensibles

Máyor va haver de ser substituït diumenge passat contra el Rayo Vallecano per un fort cop al turmell dret i ahir es va saber que haurà d’estar al voltant d’un mes de baixa. Sense l’alacantí, Dejan Lekic i Édgar Hernández lluitaran per la titularitat a la punta d’atac. La de Máyor no serà l’única baixa sensible del Reus per al proper partit, diumenge al camp de l’Almeria, ja que Gus Ledes va veure contra el Rayo la cinquena targeta groga de la temporada, de manera que ha de complir un partit de sanció. El migcampista portuguès ha sigut titular en tots els partits fins ara i només s’ha perdut els quinze minuts finals del duel contra el Rayo. A més, Gus Ledes ha estat l’autor de tres dels sis gols de l’equip roig-i-negre, del qual és el màxim golejador. De tota manera, el tècnic, Aritz López Garai, ja ha assegurat que no el preocupa en excés l’absència de l’exfutbolista del Celta i afirma que té alternatives per substituir-lo. Recorda, per exemple, que Àlex Carbonell i Borja Fernández van ser titulars al camp de l’Osca i van rendir a un bon nivell. En principi, serà un d’aquests dos jugadors qui ocuparà el lloc de Gus Ledes en un dels dos vèrtexs avançats del triple pivot del mig del camp. Contra el Rayo Vallecano, Tito Ortiz va ocupar la posició més endarrerida d’aquest mig del camp de tres futbolistes, i Juan Domínguez va jugar davant seu, al costat de Gus Ledes. Si Miramón juga d’inici contra l’Almeria, es convertirà en l’únic futbolista roig-i-negre que ha sigut titular en tots els partits. A més, el lateral dret aragonès ha disputat fins ara tots els minuts.