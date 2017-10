Riscos i oportunitats

Pablo Machín vol veure en el partit de copa Catalunya d’avui a Llagostera més oportunitats que no pas riscos, tot i que tampoc no amaga que l’escenari on ha de jugar aquest vespre el Girona “no és l’ideal”. No ho és per dimensions, però sobretot per una gespa artificial que, a causa del desgast, ja té més aspecte de moqueta que no pas de cap altra cosa. I amb els jugadors acostumats a treballar sobre terrenys amb una gespa natural impecable –Riudarenes–, el duel d’aquesta tarda neguiteja, malgrat que el tècnic va decidir afrontar l’eliminatòria amb la gran majoria de jugadors de la primera plantilla. “Risc de lesió n’hi ha sempre. Podríem escriure una enciclopèdia sobre que aquesta superfície no va bé per a determinats grups musculars, però tot es resumeix que avui jugarem sobre un terreny al qual no estem habituats”, argumenta. Machín, però, prefereix veure l’altre vessant del partit i confia que els seus futbolistes aprofitaran el duel per reivindicar-se: “Tractarem de fer-los veure que és una oportunitat per guanyar-se la confiança. A més, al davant hi haurà un rival al qual no li faltarà motivació pel fet d’enfrontar-se amb futbolistes de primera divisió.” Tot i que en l’enfrontament d’avui hi ha en joc l’accés a les semifinals de la copa Catalunya, la gran prioritat del Girona possiblement sigui que no s’hagi de lamentar cap mena de contratemps quan falten quatre dies per al partit de lliga a Riazor.

Motivats