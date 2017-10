Classificació encarrilada

La jornada va resultar rodona per al Barça, que ahir va fer un pas decisiu per continuar el seu camí en la Champions League juvenil. La golejada incontestable de l’equip de Gabri contra un desastrós Olympiacòs, combinada amb la derrota de la Juventus, fins ahir principal perseguidor, dona tranquil·litat als blaugrana. Quan falten tres jornades, estan a un pas d’assegurar-se el lideratge, fet que els donaria l’accés als vuitens de final per la via ràpida.

En l’aspecte classificatori, la situació del Barça és ideal, però és que, a més, els blaugrana van solucionar un dels principals maldecaps, la falta de gol. El gran protagonista en aquest apartat va ser Carles Pérez, habitual amb el Barça B, però que ahir va col·laborar a la golejada del juvenil inaugurant el marcador i signant al final un doblet. Pérez va desencallar un partit que, com havia dit Gabri, s’havia de madurar. De nou, els blaugrana van ser fidels al seu plantejament habitual amb la pilota com a protagonista i es van trobar un rival que es va parapetar al darrere sense cap intenció d’atacar. Tot i que la primera ocasió del partit, un xut de Collado, va arribar ben aviat (3’), al Barça li va costar ben bé 25 minuts repetir una acció de perill. En aquest cas, una passada en profunditat de Mingueza cap a Carles Pérez va ser definitiva perquè l’atacant provés les habilitats del porter de l’Olympiacòs, que van resultar ser nul·les.

Amb el gol, el Barça havia fet el més difícil: obrir la llauna davant una defensa tancada. I el partit va quedar vist per a sentència abans del descans: primer quan l’àrbitre va expulsar el central Lamprou i en la falta consegüent Monchu va marcar el segon gol; i després quan l’Olympiacòs no va mostrar cap interès a sortir del seu mig del camp. Així, en el segon temps, el Barça va anar tocant i tocant la pilota fins que els gols van arribar: dos dels tres restants van ser des de l’àrea petita.