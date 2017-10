Stuani, entre els més inspirats

Cristhian Stuani va marcar diumenge passat contra el Vila-real el seu quart gol de la temporada, una gran diana d’esperó que al final no va servir perquè el Girona sumés cap punt a Montilivi (1-2). Tot i així, en l’aspecte personal, el davanter uruguaià va enllaçar el segon partit consecutiu veient porteria i es consolida com el pitxitxi destacat de l’equip, i és que l’atacant ha marcat més de la meitat de gols del Girona, que només n’acumula set en les primeres vuit jornades de lliga (Portu i els centrals Alcalá i Juanpe han fet els altres tres). A més, els quatre gols que ha fet Stuani el situen en el top ten de golejadors de primera divisió, només superat per jugadors de la talla de Sanabria (Betis, 5 gols), Rodrigo (València, 5), Maxi Gómez (Celta, 5), Zaza (València, 7), Bakambu (Vila-real, 7) i el gran Leo Messi (Barça, 11).

Stuani ha recuperat l’olfacte golejador –l’atacant havia marcat un doblet en el debut contra l’Atlético, però després va estar cinc jornades en blanc, tot i que contra el Barça no va participar ni un minut–, però s’haurà d’aturar en la propera jornada al camp del Deportivo (el dilluns, a les 21 h, a Riazor) per acumulació de targetes. En tot cas, el davanter de Tala està demostrant que el seu fitxatge l’estiu passat va ser un tot un encert. L’uruguaià ja ha marcat els mateixos gols que en tot el curs passat amb el Middlesbrough anglès, tot i que encara està lluny del seu sostre a primera divisió, els dotze que va fer la temporada 2014/15 a les files de l’Espanyol. Uns anys abans (2009/10) Stuani n’havia aconseguit 22 amb l’Albacete, però a segona divisió A –només Jorge Molina, aleshores futbolista de l’Elx, va marcar més gols, amb 26.

Quàdruple empat