Expedient disciplinari al Reus per una gran senyera

El comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient disciplinari “de caràcter extraordinari” al Reus pel desplegament d’una gran senyera i pels crits d’“independència” durant el partit entre l’equip roig-i-negre i l’Osasuna del 23 de setembre a l’estadi reusenc. L’expedient és de caràcter extraordinari perquè, segons el comitè, es pot incórrer en una conducta “de violència, racisme, xenofòbia o intolerància”. Es dona la circumstància que el president del comitè de competició, Francisco Rubio, va fer alguns tuits despectius després del referèndum de l’1 d’octubre, com ara un en què, al costat de la fotografia d’una de les càrregues policials, assegurava: “No hi ha mal que per bé no vingui. Gràcies al referèndum il·legal, alguns ja saben què és un col·legi. Ja només falta que sàpiguen què és el gel, el xampú, la democràcia i el respecte per la llei.” En un altre inclou les imatges d’un lavabo, una deixalleria i una calculadora trencada, i assegura que són les urnes i l’escrutini.

L’expedient s’ha obert a instàncies de l’informe que el delegat del comitè d’àrbitres va fer arribar al comitè de competició i que incloïa el desplegament de la senyera en diversos moments del partit i els crits d’“independència” des de la graderia, tot i que la tasca dels delegats arbitrals és exclusivament la d’avaluar l’actuació dels col·legiats. Ni l’àrbitre en l’acta ni el director del partit i els representats de la Lliga de Futbol Professional no van notificar cap incidència fora de l’habitual.

El desplegament de la gran bandera catalana, de 85 metres de llargada i 12 d’amplada, i confeccionada expressament per a l’ocasió, va ser una iniciativa del Reus amb la col·laboració de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), justament la setmana en què hi havia hagut la detenció de quinze alts càrrecs i treballadors de la Generalitat i diversos escorcolls, a més de la gran mobilització ciutadana de rebuig, i vuit dies abans del referèndum que, precisament, aquesta operació volia impedir. La gran quadribarrada ocupava gairebé tota la graderia lateral de l’estadi del Reus i es va desplegar abans de començar el partit, abans de l’inici de la segona meitat i un cop finalitzat.

El Reus, que de moment no fa cap valoració sobre l’expedient que els han obert, s’ha mostrat últimament sensible amb els fets ocorreguts les darreres setmanes a Catalunya i, per exemple, va participar en l’aturada general del 3 d’octubre.