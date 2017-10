“Forma part d’un pla per destrossar el futbol català”

El Reus es va mostrar ahir, per boca del seu president, Xavier Llastarri, i del seu màxim accionista, Joan Oliver, molt indignat per l’expedient que els ha obert el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol per la gran senyera desplegada a l’estadi reusenc durant el partit contra l’Osasuna del 23 de setembre i els crits d’“independència” que s’hi van sentir. “Forma part d’un pla premeditat per destrossar el futbol català, i els cinc clubs catalans de la LFP som els primers objectius”, va afirmar Oliver, que emmarca els fets en la manera d’actuar de qui “ha decidit que per defensar la unitat d’Espanya val tot, fins i tot saltar-se les seves pròpies lleis”. El Reus considera que el procediment de l’expedient és irregular, ja que recorden que l’informe en què es basa el fa el delegat arbitral, que té la funció d’analitzar l’actuació dels àrbitres; expliquen que ni el col·legiat en l’acta ni el director de partit en el seu informe exhaustiu van fer constar cap incidència, i afirmen que no han comès cap infracció. Diuen, de fet, que no tenen clar de què se’ls acusa i del perquè, ja que en l’expedient només es parla de la possibilitat que s’incorri “en una conducta de violència, xenofòbia, racisme i intolerància”.

Joan Oliver recorda que la gran senyera es va desplegar, en col·laboració amb l’Assemblea Nacional Catalana, “la setmana en què hi va haver detencions d’alts càrrecs de la Generalitat per part de la Guàrdia Civil i en què 700 alcaldes, inclòs el de Reus, van anar a declarar”. “Sabem que mostrar la senyera tenia una significació clara, i és la nostra responsabilitat”, afirma Oliver, que no tem una campanya arbitral en contra ni creu que ara hi hagi més hostilitat contra el Reus als camps que visitin de la que hi ha hagut fins ara. “L’etiqueta ja la portem, que és la de catalans, i amb això ja en tenen prou”, va afirmar Oliver, que va recordar que a Osca els van rebre amb una bandera espanyola de 300 metres, per la qual, segons assegura, els directius del club aragonès no només no van ser objecte de cap informe desfavorable, sinó que van rebre felicitacions d’alts dirigents del futbol espanyol, “amb comentaris ofensius cap als catalans”.

Xavier Llastarri –“Estic indignat, i ja sabeu que m’enfado poc”, va dir– va recordar el clima de cordialitat del partit contra l’Osasuna, que també ha estat expedientat per alguns crits dels seus aficionats presents en el partit, i la coherència i l’esportivitat que ha caracteritzat el club. “No podem callar ni atemorir-nos, és intolerable. El que volem és jugar a futbol, però si per fer-ho hem de deixar de ser nosaltres, no hi passarem”, va sentenciar Oliver.