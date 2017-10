Les dues cares habituals

El Barça B té dues cares. Per una part és un equip creatiu, amb jugadors diferencials capaços de fer gairebé màgia amb la pilota. Per l’altra, però, és un bloc dòcil, amb problemes per controlar els tempos. Ja es poden posar molt de cara les coses, com va passar ahir al Sadar, que falta aquell grau de maduresa necessari per asserenar els partits si cal. El conjunt que entrena Gerard López no deixa de ser un filial. Al camp del líder, en tot cas, va aconseguir un punt molt valuós, però l’empat no és dolç del tot. I és que, en el minut 32, el Barça B guanyava 0-2 i, després, en la darrera mitja hora, va jugar amb un home més. Al final, però, la pressió ambiental i la bona feina de l’Osasuna, que és un equipàs, va fer que la victòria s’escapés.

Per les característiques dels dos equips s’esperava un partit entretingut i, d’entrada, ni l’Osasuna ni el Barça B van decebre a ningú. Els de casa van començar controlant i buscant amb més insistència el gol, però al filial blaugrana ja li estava bé, que és un equip que sap explotar els espais millor que ningú. El primer ensurt el va patir Ortolá en un córner. Ell, i tota la defensa visitant, van veure com en un servei de córner, Oier creuava la pilota amb el cap i l’enviava a la fusta (18’). Beneït pal. Tot seguit ho intentaria Xisco amb un xut fàcil per al sentinella blaugrana. El Barça B tampoc no va estar-se amb els braços creuats. Un equip amb futbolistes com Aleñá i Arnaiz, que tenen quirats per jugar a categories superiors, pot muntar-te un sidral en qualsevol moment. Dit i fet. Entre el minut 24 i el 32 els de Gerard López van marcar dos gols. Primer, Arnaiz, que ahir va jugar pel carril dret, va aprofitar un mal servei de Sergio Herrera per córrer cap a la porteria, retallar i posar la pilota a David Concha. El seu company, sol, no va fallar. El mateix Jose Arnaiz repetiria com a assistent poc després. Qui es va beneficiar de la seva passada va ser aquest cop Carles Aleñá, que va etzibar una canonada des de la frontal lluny de l’abast del porter local. Amb el 0-2 el partit pintava molt bé, però la reacció de l’Osasuna no va fer-se esperar. En el 35, Quique va aprofitar una bona acció dels seus companys per escurçar la diferència amb un bon xut des de dins de l’àrea. L’1-2 deixava el partit obert amb vista a la segona part.

Cleca immediata