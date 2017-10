Direccions oposades

La segona A, llarga i igualada, és una competició de ratxes. La línia entre la victòria i la derrota és fina, i per això factors com l’anímic hi tenen una importància vital. Quan un equip està en dinàmica positiva, tot se sol decantar al seu favor, mentre que quan està en mala ratxa, costa sortir de l’espiral de negativitat. L’Alcorcón, que avui visita el Nou Estadi, n’és un clar exemple. Va començar molt bé la lliga, ja que en les cinc primeres jornades només va rebre un gol i va aconseguir nou punts, que el van situar a la zona alta. Semblava un inici lògic per a un equip que havia tancat totalment la plantilla, molt renovada, a principis de juliol, de manera que Julio Velázquez, un tècnic amb tanta projecció com experiència, hi havia pogut treballar amb calma. Però a partir de la sisena jornada, alguna es va començar a tòrcer, ja que ha perdut els últims cinc partits, en què ha rebut catorze gols

El Nàstic, en canvi, viu un bon moment, ja que enrere comença a quedar el mal inici de lliga (1 punt de 12) que li va costar el càrrec a Lluís Carreras. Els grana han aconseguit, amb Rodri a la banqueta, deu punts dels últims quinze possibles i han sortir de la zona de descens. Les dues victòries que encadena (2-0 contra el Granada i 1-5 a Còrdova) l’han recarregat de moral. “És molt complicat guanyar tres partits seguits, però no tant si creiem en el nostre joc, la nostra identitat, que és el que ens ha permès fer bons resultats”, afirma el tècnic grana, Rodri, que no es refia gens de l’Alcorcón: “No és normal aquesta ratxa. És un bon equip i venia jugant molt bé. Hi posa molta intensitat i no defuig l’intercanvi de cops. Ho haurem de fer molt bé per guanyar.” Rodri no sap si és millor enfrontar-se amb un equip en mala ratxa i pressionat o amb un en bona dinàmica i relaxat. “Sigui com sigui, som nosaltres els que hem de provocar les coses.”