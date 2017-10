Un partit per enlairar-se

No deixa de ser curiós que amb l’encallada del Girona (2 punts dels últims 18), un triomf avui a Riazor li permetria afrontar la visita de diumenge del Real Madrid amb la tranquil·litat de tenir tres punts de coixí sobre els llocs de descens. Això sí, per aspirar a la victòria, l’equip de Pablo Machín no haurà de fer les coses a mitges, sinó molt ben fetes. Contra el Vila-real va començar a jugar en el minut 40 i en el duel d’abans a Balaídos, tres gols van ser insuficients per assolir el triomf –ahir l’Atlético en va fer prou amb un per endur-se els tres punts de Vigo–. Per enlairar-se, els gironins han de ser fiables no pas 80 minuts, sinó els 90. Això és primera i l’equip ja ha constatat repetides vegades que els rivals no solen perdonar. A Riazor, l’oportunitat hi és. I les derrotes dels tres rivals que té per sota (Las Palmas, Alavés i Màlaga) li donen aire. Però això no serà etern perquè els de baix de tot algun dia despertaran.

També ha despertat el Deportivo, que ha sumat 4 punts dels últims sis. Això ha permès al tècnic, Pepe Mel, salvar el seu cap, que estava a punt de rodar. Curiosament, els gallecs també han afinat a Riazor, on van començar amb dues derrotes (Madrid, 0-3 i Real Sociedad, 2-4) i ara hi enllacen dues victòries (Alavés, 1-0 i Getafe, 2-1). Avui, a la Corunya tenen la possibilitat d’encadenar una tercera victòria com a locals, cosa que no succeeix des del curs 2010/11 amb Lotina quan es va imposar a l’Espanyol (3-0), el Màlaga (3-0) i l’Hèrcules (1-0).

El principal perill del Deportivo és a tres quartes parts de camp i especialment al davant, on acumula molts jugadors amb capacitat de desequilibri. En aquest apartat, serà bàsic que el Girona sàpiga llegir bé el que ha estat el seu taló d’Aquil·les: les línies de passada entre els centrals. A fora, els gironins només han perdut a San Mamés, però els empats els han fiscalitzat massa malgrat el bon to mostrat a Butarque (0-0) i Balaídos (3-3). El balanç dels gironins a fora és de només dos punts de nou possibles.