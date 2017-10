Els reis de la pista

Diumenge passat, a tres quarts de set de la tarda, els jugadors del Lleida van enfilar el camí als vestidors del Camp d’Esports capcots. El Cornellà n’havia tingut prou amb 45 minuts per clavar-los un parell de gols i el partit feia molt mala pinta. Però quedava encara tota una part. I el tècnic Gerard Albadalejo va demanar als seus que fossin gosats. Calia atrevir-se, prendre riscos i buscar-ho amb el cor. El resultat de tot plegat no hauria pogut ser millor: quatre gols i una victòria (4-2) que consolida els de la Terra Ferma a la zona de play-off: són tercers amb un coixí de 5 punts respecte al cinquè.

“Els he dit que havíem de fer una segona part de futbol de carrer. De jugar al rei de la pista. De marques un gol i guanyes”, explicava després del partit el tècnic Gerard Albadalejo. Els seus li van fer cas. “El mister ens ha transmès molta confiança, ens ha dit que no teníem res a perdre, hem sortit a arriscar i ha rutllat”, explicava un dels golejadors, Jorge Félix, unes paraules que el seu company Iván Agudo, autor d’un doblet, corroborava: “La consigna era fer un gol en els primers quinze minuts, si el fèiem teníem possibilitats de guanyar. No hauria pogut sortir millor.”

Horitzons ambiciosos