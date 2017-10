Rodri assumeix els galons

Després d’un llarg període d’interinatge, Antonio Rodríguez, Rodri, ja és entrenador del Nàstic amb tots els ets i uts. La setmana passada, el club va anunciar que li feia contracte com a tècnic del primer equip fins a final de temporada, amb opció a una més, i ahir l’entrenador va ser presentat i va explicar amb quines expectatives assumeix el repte. Rodri no es marca cap objectiu a llarg termini, és més de piano piano, de deixar que les coses flueixin. Primer vol que l’equip assumeixi del tot la personalitat que li vol imprimir. Després, els resultats dictaran horitzons.

“L’èxit no l’entenc com una cosa a llarg termini, penso en clau de diumenge a diumenge, en ser sempre competitius”, va dir el preparador barceloní, que tot i això sap que al Nàstic el llistó mínim que cal superar és la permanència: “Hem de mirar de sumar els 50 punts, que tothom sap que són importants, i a partir d’aquí, mirar cap endavant.” Respecte a la situació actual de l’equip, Rodri es mostra satisfet, tot i que matisa que encara falta temps perquè es vegi el Nàstic que ell vol. “Haver sumat deu punts de divuit és un bon avantatge”, va afirmar l’entrenador, que va afegir: “Amb la temporada començada no és fàcil consolidar una idea i una identitat com a equip. Es necessiten un parell de mesos, però el bloc ha fet una gran feina i va pel bon camí.” El repte el Rodri, amb tot, és refer-se dissabte, en la visita a Lugo, de la dura derrota contra l’Alcorcón (0-3).