Oxigen pur a Riazor

El Girona rebrà per Sant Narcís el Real Madrid amb la moral pels núvols i sense temor que una derrota l’enviï a la zona de descens després que els de Machín rubriquessin ahir a la Corunya una jornada més que rodona. Les derrotes dels tres equips que tenia per sota –Màlaga, Alavés i Las Palmas– ja van dibuixar un magnífic escenari abans de saltar a la gespa de Riazor, però el resultat final després dels noranta minuts al camp del Deportivo va ser per emmarcar: victòria –la primera a domicili a primera– i tres puntassos de marge respecte al divuitè. Oxigen pur. El guió perfecte per a un equip que ahir es va treure uns quants mals del damunt.

Més que sacsejada, Machín va fer saltar la banca amb un canvi inesperat, que va ser la titularitat de Bounou. El marroquí va deixar a la banqueta l’intocable Gorka Iraizoz i va deixar en un segon pla un altre moviment capital com va ser la presència d’Aleix Garcia a la sala de màquines i un altre que era força més matemàtic com l’entrada de Kayode en detriment del sancionat Stuani. El 3-4-2-1 es va mantenir inalterable, i els de Machín van fer una posada en escena més que digna, com a mínim defensivament, amb un bon control sobre els tres mitjapuntes locals (Çolak i els dos Fedes, Cartabia i Valverde) i una bona pressió sobre la defensa i el doble pivot, que no van trobar la manera de transportar la pilota amb avantatge a tres quartes parts del camp.

El Girona va fer un partit pragmàtic. No va voler ensurts en defensa i va buscar fer mal en atac per la via directa. La majoria d’intents ofensius del Girona van acabar desactivats per Albentosa i Sindei perquè els blanc-i-vermells van abusar massa del joc directe i també de les pilotades. Sort en va tenir el Girona que Gil Manzano va veure l’abraçada d’Albentosa a Kayode dins l’àrea i va decretar penal en una acció que tenia tots els números d’acabar en no res. Aday va prendre la responsabilitat des dels onze metres (Granell havia fallat el primer penal contra el Sevilla, provocat també per Kayode) i va enganyar Francis.

El 0-1 va despertar el Deportivo, però sort en va tenir el Girona que l’assistent de Gil Manzano va treure l’escaire i el cartabó en dues accions dels locals que van acabar amb dos gols anul·lats a Borges i Fede Valverde. El descans va ser molt benvingut per tallar l’empenta local.