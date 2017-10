Un rei i mil aspirants

La qualitat en la zona del davant i l’experiència de l’entrenador garanteixen l’èxit al Mallorca No sorprèn la posició del Lleida: grans fitxatges i una aposta per un tècnic que coneix la casa

El primer quart de competició en la segona divisió B ha deixat molt poques sorpreses. Amb tendències més o menys accentuades, el més destacable és el domini del Mallorca, un fet que es podia preveure, i la igualtat que hi ha en cada una de les parts de la taula classificatòria. Els equips despenjats, en la part baixa, tenen material per remuntar la situació i en la part alta hi ha tantíssims candidats que no es pot descartar a ningú.

Per molta potència que tinguin els equips, mai no és fàcil assumir un descens. Per això és doblement meritori el que està fent el Mallorca. La seva qualitat en la zona davantera i l’experiència del seu entrenador en assumir la pressió per pujar de categoria estan sent el fet diferencial per al líder. Per darrere, hi ha dos equips –Vila-real B i Elx– que també tenen moltíssima qualitat i que aniran a més. Cal veure, però, com gestiona l’Elx el sotrac que està patint.

Entre aquests equips s’ha colat el Lleida, un fet que no em sorprèn perquè han fitxat molt bé durant l’estiu. I, a més, anant a un mercat que els dona rèdit com el grup basc de la segona B. A l’estiu, a més, es va endur un dels 15 millors jugadors de la categoria la temporada passada, Iván Agudo, i malgrat el que pugui semblar, l’aposta per Gerard Albadalejo és una aposta segura. L’entrenador ha treballat amb els cossos tècnics d’èxit del Lleida i coneix la casa.

Del quart cap avall, la classificació ara mateix és una mostra viva del que és la categoria: igualtat pura. Exceptuant equips com l’Ebre o l’Ontinyent, que són fets per mantenir la categoria, és difícil col·locar els vuit equips restants fora de la promoció d’ascens. Centrant-nos en els catalans, amb el Badalona, et ve al cap la competitivitat que, des de fa temporades, Manolo González insufla als seus equips. Els escapulats són capaços d’aconseguir punts allà on sigui una temporada més i ara caldrà veure si es destapa algun dels seus davanters, com va passar la temporada passada, perquè l’equip acabi sent un candidat de ple dret; la solidesa defensiva la té per defecte.

El Cornellà té una assegurança i és el rendiment que dona al seu camp, on és un equip molt difícil de guanyar. Jordi Roger, que ja és un veterà de la categoria, ha creat una estructura que fa el seu equip molt competitiu. Això, amanit amb el gran estat de forma d’Enric Gallego, ha fet que el conjunt verd hagi estat a dalt durant tot l’inici de competició.

El Sabadell ja és un equip amb el segell de Seligrat. Però qui li pot discutir alguna cosa a un entrenador que ha jugat quatre de les últimes cinc promocions d’ascens? Tan bon punt solucioni els problemes amb la pilota aturada en defensa, que coneixent el tècnic estic segur que ho farà, els arlequinats aniran cap amunt. De la mateixa manera que el Llagostera s’acabarà revifant. De vegades el futbol té aquestes coses: grans equips, grans trajectòries però les coses no acaben de rutllar. Segur que aquestes dues victòries li faran passar el mal tràngol. El triomf contra l’Elx denota que els d’Óscar Álvarez són un gran equip.

El paper del Peralada i l’Olot no ha estat gens fàcil. El filial del Girona ha tingut un estiu complicat, amb l’ascens en diferit, i les lesions no hi han acompanyat. Els jugadors més bregats en la categoria s’han hagut de perdre partits. Això sí, és un equip jove però té molta qualitat. A Olot, les reduccions pressupostàries no han permès veure una plantilla com la d’anys anteriors. L’equip gira entorn d’Hèctor Simón i Marc Mas però necessiten millorar a les àrees, on es decideixen els partits. Això sí, tenen jugadors joves molt interessants.