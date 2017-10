Un partit per aixecar el dit

La copa de vegades ve bé i de vegades fa mal. I aquest cop, dit pel mateix Machín, no fa nosa perquè el Girona té una plantilla de 24 jugadors, dels quals set no han jugat més de 100 minuts en la lliga, i n’hi ha uns quants més que tampoc no tenen el protagonisme que voldrien. L’eliminatòria contra el Llevant serà un aparador perquè aquests futbolistes menys habituals es deixin veure i compliquin al tècnic les alineacions a primera divisió, que són els partits que ningú es vol perdre. El Llevant, campió de segona A la temporada passada i amb dos punts més que el Girona en la classificació, també farà jugar la segona unitat. Gironins i valencians es trobaran tres vegades en poc més d’un mes. El partit, però, que tothom prioritzarà serà el de lliga, el 5 de novembre, al Ciutat de València.

Amb molts dubtes