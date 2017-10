El Cornellà tomba el Reus

El Cornellà no va notar la categoria de diferència i va derrotar per la mínima el Reus gràcies a un gol d’Enric Gallego en la primera meitat i va aconseguir el bitllet per a les semifinals de la copa Catalunya.

El duel en el Nou Municipal va començar igualat. No obstant això, el Cornellà va tenir la primera acció de perill en el minut 9 després d’una centrada de Ricard que Enric no va caçar per ben poc. Tot seguit, en el minut 15, Enric Gallego va rebre una bona passada en profunditat que va aprofitar per marcar el gol que acabaria sent decisiu. El Reus va buscar la rèplica amb un tret encreuat de Roger que va anar fora per poc. A partir d’aquí, l’equip d’Aritz López Garai, que va utilitzar uns quants futbolistes del filial, va tenir dues ocasions per empatar mitjançant Roger. Primer, amb una acció a l’àrea petita que no va poder culminar, i després, en un duel amb Craviotto que va refusar el porter a córner. Els visitants ho van intentar però els verds es van mostrar molt sòlids en defensa i al descans guanyaven.

Després de la represa, el Reus va buscar el gol de l’empat, però el Cornellà no va cedir i va continuar generant ocasions per marcar el segon. No obstant això, en l’última mitja hora de partit els del Baix Camp es van estirar i van estar a punt d’empatar en una centrada a l’àrea en el qual un defensor del Cornellà va desviar malament la pilota. En el minut 84, Fito gairebé va sentenciar el partit després d’un excel·lent llançament de falta que va tocar el pal. Ja en els últims minuts del partit, el Cornellà es va defensar per evitar encaixar el gol de la igualada. Ho va aconseguir i va derrotar un equip de segona A i va classificar-se per lluitar pel títol de campió de la copa Catalunya. Els del Baix Llobregat ja pensen ara en el pròxim rival de la lliga, l’Elx, i el Reus, rebrà el Valladolid.