El signe de la constància

El Reus va sobreviure al cop psicològic que sol suposar un gol abans del descans en la primera acció perillosa del rival –Zozúlia (38’)– i, constant, va reaccionar en la segona meitat. Lekic va fer la igualada (61’), però l’empenta final dels roig-i-negres no va poder evitar un altre empat, el signe habitual.

Ja es veia venir, després de l’autocrítica posterior a la derrota de Cadis, que Aritz López Garai desaria al calaix la línia de cinc defenses i tornaria a l’habitual 4-3-3, amb Àlex Carbonell de pivot defensiu i Gus Ledes i Borja Fernández una mica més avançat. En atac, la mobilitat de Querol i Haro, orbitant al voltant del referent Edgar Hernández, es van mostrar de seguida com els principals arguments ofensius d’un Reus més vertical que l’Albacete, l’entrenador del qual, Enrique Martín, sí que va apostar per jugar amb tres centrals. L’habitual perseverança d’Haro i Miramón va possibilitar les primeres arribades perilloses, sense rematada final, d’un Reus dominador d’entrada. Més clara va ser l’ocasió desaprofitada per Querol, que va rebre la centrada d’Haro en una acció en què el Reus havia trobat forat en la defensa visitant però que, un xic forçat perquè la pilota s’havia endarrerit, va rematar alt en molt bona posició (24’). Tot seguit, l’Albacete va donar el primer senyal de vida atacant amb un xut des de la frontal de Susaeta, aturat per Edgar Badia. Va ser, de fet, l’avís del que vindria després. El Reus no acabava de trobar continuïtat en atac, sovint imprecís, i l’Albacete, sense fer res de l’altre món, es va trobar amb una falta a la frontal, molt perillosa. Susaeta la va xutar a la barrera, Arroyo va recollir el rebuig per disparar desviat i Zozúlia, atent, va interceptar la pilota al límit de l’àrea petita i va batre Edgar Badia (38’).

El gol va anestesiar el Reus, que tampoc va poder imprimir a l’inici de la segona part un ritme intens que prometés un canvi en el panorama, de manera que López Garai va fer una substitució ofensiva amb l’entrada del punta Lekic pel migcampista Borja Fernández. El risc era que el partit es trenqués i el rival tingués espais, amb gairebé quatre davanters i un mig del camp més feble, però es tractava de guanyar presència ofensiva, i de seguida va donar els fruits esperats. Primer, en un córner rematat al travesser per Atienza i, tot seguit, amb Lekic, molt endollat després de tres partits sense jugar, aprofitant una pilota morta a la frontal per controlar-la i superar Tomeu Nadal amb un xut creuat (61’). Els partits són lluites psicològiques, i ara tornava a decantar-se del costat d’un Reus que va aconseguir més possessió, per bé que amb poca profunditat. De fet, de la següent fase del partit, la millor ocasió va ser visitant, un cop de cap de Zozúlia (72’). Més directe, el Reus va estar a prop del gol en els últims deu minuts del partit, sobretot en una rematada de Querol salvada per una intervenció providencial de Tomeu.