La versió exterior

Encallat al Nou Estadi, on només ha aconseguit un punt en els tres últims partits, el Nàstic mostra una altra versió a camp contrari. Més efectiu i afortunat, més atrevit i amb més personalitat, l’equip de Rodri ha guanyat en tres dels darrers quatre desplaçaments, l’últim ahir al complicat terreny de joc del Numància, d’on només havien volat tres punts abans de la visita dels tarragonins. El Nàstic va marcar en el primera jugada del partit gràcies a Manu Barreiro (2’) i va rebre l’empat en una acció desafortunada del mateix davanter gallec, que va marcar a la seva porteria (6’). En la resta de la primera part, l’equip grana va sobreviure al cop psicològic de l’1-1 i a la intensitat ofensiva del Numància i, en la segona, més agosarat, va anivellar el duel i, en el tram final, Uche va aprofitar una errada defensiva per establir l’1-2 definitiu (86’).

Manu Barreiro va ser el protagonista de l’arrencada del partit. Encara no s’havia complert el segon minut quan va rebre, a la frontal de l’àrea gran, una passada en curt de Delgado. Va fer un xut col·locat que va topar amb el travesser i va tenir la sort que la pilota tornés a la seva posició. La va colpejar per segona vegada, també amb molta intenció, i va agafar descol·locat per l’estirada del primer xut el porter Aitor, que no hi va poder arribar. El gol matiner era ideal per a un Nàstic que se sent més fort a camp contrari i que veia incrementada la confiança. Però l’avantatge va durar poc, perquè el mateix Manu Barreiro, defensant un córner al primer pal, es va introduir de rebot la pilota a la seva porteria en el llançament de Dani Nieto. L’empat va revifar el Numància, que, persistent i directe, va incomodar el Nàstic, que patia a pilota aturada, un dels seus punts febles actualment, i que veia com Pere Milla i Manu del Moral posaven a prova Dimitrievski, enfeinat amb les pilotes aèries. El Nàstic, per la seva banda, buscava sobretot Uche, que va fer un bon xut ras, aturat amb una estirada d’Aitor, en una de les accions destacades dels grana en la primera part.

Més protagonisme

Sergio Tejera va personificar la millora del Nàstic en la segona meitat. Just després de la represa, el barceloní va enviar una falta directa al pal esquerre d’Aitor i, tot seguit, va començar a comandar un Nàstic que, amb més possessió i ganes de protagonisme, va aconseguir desactivar el Numància, que es va haver de preocupar més de defensar-se. Malgrat que el partit era obert i intens, les arribades a les àrees eren poc perilloses. En una de les millors accions dels grana, Manu Barreiro va concloure una bona combinació amb un xut massa centrat, fàcil per al porter local.

Rodri no va tocar el 4-4-2 en tot el partit, però li va donar més força i circulació amb l’entrada de Perone, que de rebot va situar Xavi Molina al doble pivot, i la de Javi Jiménez, que va servir per recol·locar Abraham al mig del camp. El Numància, cansat per l’esforç de la primera part i que en la segona només havia pogut portar perill en un parell de xuts de Pere Milla, i el Nàstic, que empatava en un camp complicat, semblaven acceptar l’1-1, però faltava el desenllaç. Manu Barreiro va fer un control i una passada a Uche marca de la casa. No era bona, perquè Dani Calvo ho tenia fàcil per tallar-la, però el central va fallar i va deixar via lliure al nigerià, que va driblar Aitor Fernández i va fer el gol de la victòria dels tarragonins.