El Girona també brilla

Els colors blanc i el vermell també van ser protagonistes de la 6a edició de la Gala de les Estrelles, l’epicentre ahir del futbol català. El Girona va ser un dels actors principals després de l’històric ascens a primera divisió que li va valer un dels premis especials que va atorgar el jurat. No va ser l’únic reconeixement que va recaure sobre el club de Montilivi. Un dels seus jugadors, Pablo Maffeo, va recollir el premi al futbolista “amb més projecció” després d’obtenir gairebé el 60% dels vots en una lluita amb Aaron Martín (Espanyol) i Pol Lirola (Sassuolo). El futbolista cedit pel Manchester City, que compleix la seva tercera temporada a l’equip gironí, ha estrenat enguany la condició d’internacional sub-21 amb la selecció espanyola, en què ja acumula tres partits a les ordres d’Albert Celades.

El president, Delfí Geli, va encapçalar la representació del club de Montilivi en l’esdeveniment d’ahir, celebrat a la seu de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm a Barcelona. El màxim representant institucional va estar acompanyat pel director general, Ignasi Mas-Bagà; el director esportiu, Quique Cárcel, i l’entrenador de la primera plantilla, Pablo Machín.

El Girona es va convertir el 4 de juny del 2017 en el vuitè club català que milita en la màxima categoria després del Barça (l’únic que s’hi ha mantingut en tota la història), l’Espanyol, el Lleida, el Nàstic, el Sabadell, l’Europa i el Condal. Fins a l’estiu passat, la demarcació gironina era l’única que no havia tingut mai representació en l’elit malgrat que el Figueres hi va estar a prop d’accedir-hi la temporada 1991/92, però va perdre l’eliminatòria contra el Cadis.

Enguany, el club de Montilivi compleix el desè any seguit a la Lliga de Futbol Professional, on hi va aterrar l’estiu del 2008. Superada la fase de consolidació, feia temps que el Girona vorejava l’ascens amb els play-off dels cursos 2012/13, 2014/15 i 2015/16 abans d’assolir el gran èxit l’estiu passat.