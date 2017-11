On tot costa més

El Nàstic viu, últimament, dues realitats paral·leles. A camp contrari es mostra com un equip inspirat i afortunat, amb menys pressió i més personalitat. Així, ha aconseguit tres victòries solvents en els quatre últims desplaçaments, a Còrdova, a Valladolid i diumenge passat al camp d’un dels rivals de la zona alta, el Numància. A casa, en canvi, és on més es deixa notar el pes del mal inici de temporada i la delicada situació classificatòria de l’equip, que no aconsegueix allunyar-se de la zona de descens. Al Nou Estadi, el Nàstic només ha aconseguit un punt en els tres últims partits que hi ha disputat, l’empat contra el Barça. Va perdre contra l’Alcorcón i en l’últim partit com a local contra l’Oviedo. A Tarragona són conscients que només la millora al propi terreny de joc els permetrà respirar.

És per això que el Nàstic s’obliga avui a derrotar el Llorca al Nou Estadi, i més tenint en compte que donar vida a un dels equips en zona de descens –els murcians són vintens, amb cinc punts menys– seria un molt mal negoci. Estadístiques en mà, l’oponent sembla propici, ja que el Llorca només ha aconseguit un punt en els set partits que ha jugat fora de casa. Va ser fa quinze dies, a Alcorcón. L’equip dirigit per l’exjugador del Nàstic Curro Torres té la permanència com a gran objectiu després de l’ascens del curs passat.

A més dels problemes de jugar a casa, el maldecap del tècnic grana, Antonio Rodríguez, són les baixes. Especialment sensible és la d’Uche, que estarà un parell de setmanes de baixa per la lesió muscular que es va fer a Sòria i que podria precipitar el debut de Dongou. Rodri tampoc no pot disposar d’Omar, Jean Luc, Bustos, Djetei i Eddy Silvestre.