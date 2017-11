El Barça no va tenir sort ahir en el sorteig dels quarts de final de la lliga de campions femenina, ja que va quedar emparellat amb l’Olympique de Lió, vigent campió de la competició i que també va guanyar les edicions del 2016, el 2012 i el 2011. “Ens ha tocat el rival més fort que podíem tenir”, va admetre la portera Laura Ràfols, que assegura que el Barça s’ha d’agafar al fet que la tornada serà al Miniestadi: “Podem fer un bon paper allà, aconseguir un resultat més o menys bo i afrontar la tornada amb l’ajuda de l’afició.” Ràfols admet que l’eliminatòria és complicada contra un equip “molt complet”, però assegura que tenen una gran il·lusió per arribar molt lluny en la competició. El duel d’anada es jugarà el 21 o el 22 de març i la tornada, la setmana següent. Just un mes després hi haurà les semifinals. Si elimina l’Olympique i s’hi classifica, el Barça s’enfrontarà amb el guanyador de l’eliminatòria entre el Manchester City i el Linköping suec, també amb la tornada al Miniestadi. La gran final de la competició es disputarà le 24 de maig a Kíev.