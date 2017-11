Un final cruel no, el següent

Qui sap si en la jornada 38 aquest punt serà decisiu per salvar la categoria, però la sensació que deixa el 2-2 és que és un punt de merda. Es pot fer la reflexió en fred i en calent, i la conclusió és la mateixa. Potser sí que abans del partit hauria estat un puntàs, però no pas després del partidàs dels de Machín i d’un desenllaç on ni el teu pitjor enemic hauria estat capaç d’imaginar un guió amb tanta crueltat. Posats a empatar, el duel hauria pogut acabar després de l’1-1 del Guardado i no hauria fent tant de mal. Però perdre dos punts després que Portu marqués l’1-2 més enllà del minut 93, això no estava escrit enlloc. És evident que en l’última acció del Betis a la desesperada, el Girona va fallar, possiblement perquè l’excitació de veure’s amb els tres punts al sac els va fer perdre una concentració que ahir va ser màxima fins a l’acció final. Els visitants no van saber fer una falta tàctica i no van saber tallar una pilota que Tello va acabar controlant a dins l’àrea abans de deixar retratat Bounou davant poc més de 10.000 espectadors, perquè n’hi havia més de 30.000 que ja havien abandonat l’estadi quan Portu va fer l’1-2 que premiava l’extraordinari partit dels gironins.

Un gran Girona