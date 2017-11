Providència definitiva

Tot just quan Gibert González va xiular el final dels primers quaranta cinc minuts, a Andrés Díez li va envair per tot el cos aquella sensació per la qual tots els porters es desviuen. Els últims deu minuts del primer temps van tenir un nom propi en la figura del porter lloretenc que ho va aturar absolutament tot, inclòs un penal a Ignacio Rosillo. Tot plegat va servir perquè l’Horta fes saltar la banca al Sagnier (1-2) i afermar, així, el conjunt barceloní en el seu millor moment: classificat per a la final de la copa Catalunya i ben allunyat (a deu punts) de les posicions de descens.

Una mitja xilena centrada a dalt, un cop de cap que bota gairebé a la línia, un mà a mà, una rematada de taló... Cap de les finalitzacions dels davanters del Prat va poder superar l’habilitat d’Andrés, que va acabar sent decisiu per amarrar el triomf. “Sí que és cert que era al camp i vaig pensar, ostres, avui m’està sortint tot”, admet el sentinella: “Però el més important és que vaig poder ajudar l’equip a obtenir els punts.”

El punt àlgid de la seva actuació va ser un penal aturat a Ignacio Rosillo. “Normalment abans dels partits parlo amb el cos tècnic sobre com xuten els rivals els penals, però aquesta vegada no ho vam fer”, explica. “Així que quan el van xiular, tot el cos tècnic em va indicar que el tiraria a la meva esquerra, i així ho vaig fer. Imagina’t que m’hagués llançat cap a l’altra banda i la pilota hagués anat on em deien”, bromeja. El primer que va fer després d’aturar-lo va ser mirar cap a la banqueta i dedicar-ho a qui l’havia ajudat. “Ell és una persona de dotze i un tros de porter. Un nano extraordinari”, va reconèixer el tècnic Nacho Castro després del partit: “Però per ser porter professional has de tenir mala llet.” Andrés ha tastat el professionalisme a les files del Girona (va ser el seu tercer porter) i té clar que la fortalesa mental és clau per la seva posició: “Pots fer un gran partit que, si tens un error, passes a ser el culpable directe. Has de creure en tu mateix.” De moment, s’està refermant com un dels millors porters de la categoria després d’un any notable al Júpiter, tot i que va acabar amb el descens de l’equip, i un inici prometedor a l’Horta.