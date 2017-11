L’ansietat dissimulada

El Nàstic viu una temporada complicada, i on més es nota l’ansietat per millorar és a casa. És on els jugadors, amb ganes d’agradar i de capgirar la situació, se senten més pressionats, es posen nerviosos quan el rival els incomoda i cauen de seguida en la precipitació. Així, al Nou Estadi, el Nàstic ha perdut tres dels últims quatre partits que hi ha jugat i té l’afició cada vegada més impacient. Per sort, l’equip tarragoní compensa el mal rendiment com a local amb les actuacions a camp contrari, on l’ansietat es dissimula perquè l’equip, amb menys pressió, se sent alliberat de les angoixes domèstiques. El Nuevo Arcángel, Zorrilla i Las Pajaritos han estat els escenaris de les tres victòries dels grana en els quatre últims desplaçaments. Un altre dels estadis imponents de la categoria, el Sadar, és on aquest vespre el Nàstic mirarà d’allargar la bona dinàmica a fora per fer menys dolorós l’estancament al seu terreny de joc.

L’Osasuna no està, ara mateix, gaire millor que el Nàstic, si més no pel que fa a les estadístiques. L’equip navarrès, clar aspirant a l’ascens a primera divisió, categoria que va perdre al final de la temporada passada, només ha guanyat un dels últims set partits disputats i encadena dues derrotes, contra l’Alcorcón a Pamplona i al camp del Lugo. El tècnic grana, Antonio Rodríguez, considera que la situació actual de l’Osasuna és habitual a segona A, on tots els equips passen per dinàmiques negatives. És el mateix que li succeeix ara al Nàstic, segons assegura el tècnic barceloní, que està convençut que el seu equip viurà fases de millors resultats a Tarragona. Però mentre això no arribi, els grana estan obligats a sumar en qualsevol terreny de joc, com aquest vespre a El Sadar.