Es busca salt de nivell

Més de la meitat dels partits que han jugat el Reus i el Barça B (17 de 32) han acabat en empat. Seria, d’entrada, el signe més previsible, però els dos equips estan conscienciats en la necessitat d’evitar-lo i aconseguir la victòria per escalar. L’equip roig-i-negre, havent consolidat una base sòlida, vol créixer en atac per apropar-se a la zona alta, mentre que el filial blaugrana necessita trencar una ratxa de set partits sense vèncer per fugir d’una zona de descens que té a un sol punt.

Pocs equips són tan regulars i fiables com el Reus, però al Baix Camp voldrien més victòries i no tants empats, perquè tenen l’objectiu de lluitar per objectius més ambiciosos. Molt assentat en defensa, malda per millorar l’efectivitat golejadora. Pel que fa a la maquinària ofensiva, Aritz López Garai, que té lesionats de llarga durada Ricardo Vaz i Querol, encara no pot disposar de Máyor, però té Lekic en plenes condicions per prendre-li el lloc de punta titular a Edgar Hernández; té Vítor Silva per continuar acumulant minuts, i Karim Yoda, l’últim fitxatge, a punt per debutar. No seria estrany que els dos futbolistes fossin titulars avui, tot i que el més probable és que López Garai doni continuïtat als futbolistes que han actuat en els últims partits, malgrat que en fa tres que no guanyen. El basc, però, està content amb el rendiment dels seus jugadors.

El tècnic del Reus preveu un partit “atractiu” que espera que no se’ls descontroli, ja que diu que no s’hi sentirien còmodes. López Garai vol que el seu equip sigui valent i tingui la pilota per tal que el Barça B no pugui fer el partit que li interessa. Valora la importància del treball col·lectiu per minimitzar les individualitats del rival –en destaca Aleñá, Choco Lozano, Ruiz de Galarreta i Arnaiz– i considera que el Barça B té menys punts dels que es mereix, tot i que recorda que “en aquesta categoria qualsevol detall et penalitza”. López Garai vol veure un Reus intens des del principi i amb ganes de protagonisme, de tenir la pilota, per tal que el Barça B no es trobi en l’escenari idoni.

Convicció