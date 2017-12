Encarrilant la primera volta

Treure conclusions després d’una jornada pot portar a l’error, per això tothom s’espera a acabar la primera volta per descansar, mirar enrere i retocar, especialment amb fitxatges, el que calgui. Queden dos partits per al final de la primera volta i tota la lliga està preparada per a l’esprint final abans del descans de Nadal. Especialment els equips que busquen la segona, la tercera i la quarta posicions en una lluita aferrissada amb nou equips separats per sis punts.

Si la classificació no es trenca, com és el cas, cada jornada hi ha duels directes. La igualtat provoca que ningú estigui descartat en la lluita pel quart lloc. És el cas del partit que disputaran l’Hospitalet i l’Horta, ara mateix amb objectius dispars, però en què una victòria barcelonina podria convidar-los al gran ball. Per això, els riberencs –l’equip que més s’ha reforçat un cop començat el curs– volen posar les coses a lloc, recuperar les sensacions (fa quatre partits que no guanyen) i tornar a ser una referència en la lliga.

A l’expectativa estarà el Sant Andreu, quart classificat, que rep el filial del Reus. Els dos equips, separats per tres punts i cinc posicions, estan en un bon moment, però els quadribarrats han de millorar a casa i els roig-i-negres a domicili.

El tercer duel directe en la meitat alta de la taula serà el que juguin el Vilafranca i l’Europa. El degà penedesenc s’ha refet de les dues derrotes que el van fer caure algunes de les posicions guanyades després d’un mal inici i els graciencs són un dels equips més en forma havent sumat 13 dels últims 15 punts.

En la zona baixa, el partit més destacat es disputarà a Vilassar de Mar entre els locals, últims classificats, i el Gavà, penúltim. Tots dos fa segles que no guanyen, però el triomf és un imperatiu perquè s’estan quedant sols a baix.