El Reus s’imposa al Barça B (2-1) en el duel català

El Reus ha imposat la seva llei en el duel català que s’ha disputat a la capital del Baix Camp i deixa el Barça B en una situació encara més delicada. El filial blaugrana, que encadena ja vuit jornades sense guanyar, podria caure a la zona de descens depenent dels resultats que es produeixin aquest cap de setmana. Tot plegat, després de caure 2-1 en un partit decidit per la major inspiració dels locals, que s’han avançat dos cops gràcies a David Haro i Lekic. De res ha servit el gol de penal que ha fet Arnaiz al límit del descans.

El primer temps ha seguit el guió previst: el Barça B ha acaparat la pilota i el Reus ho ha buscat amb el joc directe i les accions d’estratègia. D’ocasions clares de gol, però, no n’hi ha hagut. Tot, fins que s’ha arribat als darrers compassos. Llavors han caigut dos gols consecutius. Primer, David Haro ha avançat els de casa batent per sota a Ortolá (44’) i, en la següent acció, Aleñá ha estat objecte de penal i Jose Arnaiz ha aprofitat la pena màxima per establir l’empat abans de marxar als vestidors.

Després de la represa, qui ha colpejat primer ha estat el Reus, que s’ha tornat a avançar amb un gol de Dejan Lekic. L’ariet serbi ha caçat un refús d’Ortolá després d’una falta i no ha perdonat (51’). El 2-1 ha fet esperonar el Barça B, que ha topat amb un mur: Edgar Badia. I és que el porter barceloní ha salvat un xut a boca de canó d’Aleñá i una falta executada per Arnaiz. Amb el pas dels minuts, i amb el Barça B buscant-ho amb més intensitat, el Reus ha trobat espais i ha inquietat els blaugrana. Això sí, li ha mancat el punt d’encert per sentenciar. En tot cas, el Reus, còmode, ha sabut amarrar el 2-1 davant un rival insistent però mancat d’inspiració.