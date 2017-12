Rubi es torna a reivindicar

La segona A és territori Rubi. Les dues anteriors experiències del tècnic de Vilassar de Mar en la categoria de plata van ser reeixides, tot i que no van tenir final feliç, i la tercera va en el bon camí. L’Osca, club al qual va arribar aquest estiu per iniciar un projecte sòlid i ambiciós, és el líder sorprenent en una temporada en què, a la categoria, hi ha molts equips amb més nom i urgència que els aragonesos.

Joan Francesc Ferrer, Rubi, (Vilassar de Mar, 1970) va tenir el primer encàrrec de nivell, després dirigir equips de segona B i de formar part del cos tècnic del Girona, com a primer entrenador de l’equip gironí el curs 2012/13. El va classificar per a la fase d’ascens a primera i va superar la primera eliminatòria, contra l’Alcorcón, però va caure en la definitiva contra l’Almeria. Després d’un any al cos tècnic del Barça, Rubi va tornar a segona A per entrenar el Valladolid i es va repetir la història. També va classificar l’equip castellà per a la fase d’ascens, però en aquest cas va ser eliminat en la primera fase. Després, a Rubi li va tocar, dos anys seguits, fer d’entrenador salvador, a mitja temporada, de dos equips de primera, el Llevant i l’Sporting, que anaven encaminats a un descens que no va poder evitar.

Amb ganes de treballar en un projecte des del començament, l’Osca va confiar en ell per continuar la progressió d’un equip que la temporada passada va disputar per primera vegada la fase d’ascens a primera divisió. El llistó era elevat, però Rubi l’ha posat encara més amunt. Després de disset jornades, l’equip aragonès és el primer classificat en una lliga en què històrics com ara l’Sporting, l’Osasuna, el Granada, el Saragossa, el Valladolid i el Rayo són una competència dura. És, però, el fet de tenir menys pressió el que beneficia un Osca que va començar la lliga amb millors sensacions que resultats i que no va trigar a agafar una velocitat de creuer que no abandona. Rubi, tan metòdic com sempre, ha bastit un equip molt sòlid en defensa i efectiu en atac –és, de molt, el que té millor diferència de gols–, corroborant la seva teoria segons la qual els equips han de ser igual de forts a les dues àrees. A El Alcoraz estan entusiasmats amb el joc del seu equip, intens, concentrat i que aprofita tots els aspectes del joc, també l’estratègia. L’Osca, com tots els equips de Rubi, busca el control del joc a través del futbol, però també de la disciplina, l’ordre i el sacrifici.