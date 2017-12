Tres punts a les escombraries

D’estar en zona d’Europa League (d’haver mantingut l’1-2 que tenia en el minut 93 al camp del Betis i el 2-0 d’ahir en el minut 70 contra l’Alavés, el Girona s’hagués enfilat fins al sisè lloc amb 22 punts), l’equip de Pablo Machín està ara trucant en bloc a la porta del psiquiatre de guàrdia i demanant ajuda. Si ja va ser inexplicable el final al Villamarín, amb una desconnexió sense cap justificació després d’un gol a favor i amb el partit acabat, el que es va viure ahir a Montilivi ho supera absolutament tot. La dimissió va ser esperpèntica perquè cada punt sumat a primera costa molts litres de suor, i ahir el Girona va permetre la resurrecció del cuer que, amb el 2-0, era el que havia d’estar anímicament destrossat. El Girona no només li va donar ales, sinó que va enterrar la seva millor ratxa en la lliga (cinc partits sense perdre fins ahir) i un avantatge preciós: de tenir l’Alavés a +14 ara el té a +8 i de tenir la zona de descens a +10 ara la té a +7. I veient la vulnerabilitat que estan exhibint els blanc-i-vermells (onze partits seguits encaixant gols, amb els dos de copa), la cosa no pinta bé. Per no parlar de la fragilitat anímica. Ni de les lesions de Bernardo i Muniesa.

Partit de perfil baix

A la primera oportunitat que va tenir, Machín va posar Pere Pons a la gespa. Sense dubtes ni dilacions. El tècnic va tenir clar que era un luxe massa gran tenir a punt el de Sant Martí Vell i reservar-lo a la banqueta o endreçar-lo a la graderia per por d’una recaiguda. La inclusió a l’onze del gironí va tenir un damnificat capital que va ser Timor, que va passar de la titularitat a la graderia i ni tan sols va ser inscrit en l’acta. Al valencià, que no ha acabat d’acostar-se a la seva versió de l’etapa anterior en els minuts que ha tingut, també el van avançar Aleix Garcia i Douglas Luiz, que sí que es van calçar les botes. La primera part va passar amb més pena que glòria. La primera rematada amb certa intenció va trigar 25 minuts (Stuani) i els dos equips van tenir feinada a mantenir la verticalitat i domar la pilota en una gespa cada cop més glaçada. El final de la primera meitat, això sí, va ser força cruel amb el Girona: lesió de Bernardo i gol anul·lat (ben anul·lat) a Borja. Però comparant el que estava per arribar, això va ser un joc de nens.

De bojos