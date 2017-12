La mala llet a les àrees

En el futbol no hi ha res que no solucioni un partit amb la porteria a zero i/o una bona golejada. El Barça B està immers en una crisi de resultats perquè no guanya des de fa vuit partits, i això ha acabat afectant el seu joc; als blaugrana se’ls tanca el rival i no saben com fer-hi front. Però no existeixen les varetes màgiques i sí els gols, així que l’equip insistirà en el seu estil. N’hi haurà prou? “Cal tenir mala llet a les àrees”, respon Gerard López.

El fet d’entrar en zona de descens per primera vegada no ha alterat gaire la setmana del filial. Sí que ho ha fet, en canvi, el fet que cinc jugadors del filial s’hagin entrenat amb el primer equip durant tota la setmana, un fet que ha obligat el cos tècnic a programar una sessió extra d’entrenaments avui al matí. “L’equip està tranquil. Sí que és cert que hi pot haver un punt d’ansietat, perquè els jugadors creuen que han merescut alguna cosa més, però hi ha tranquil·litat i confiança, i el vestidor està unit”, afirma l’entrenador blaugrana, que vol posar en context la situació de l’equip: “Estem seguint el full de ruta. Les meves referències en la categoria són la Cultural, el Llorca, l’Albacete, que són els equips que vam ascendir i l’altre filial, i el Sevilla Atlético, i tots estem en una situació similar en la taula.”

El partit d’avui contra l’Sporting té un punt d’incomoditat, perquè els dos equips estan passant un mal moment: els de Paco Herrera han sumat dos punts dels últims quinze, han caigut de la promoció d’ascens i el tècnic català està discutit. “M’espero un partit tens i difícil per la situació dels dos equips”, explica Gerard. Els asturians arriben al partit amb moltes baixes i havent de convocar tres jugadors del filial.