El Barça no perd l’ocasió

No hi va haver emoció en el derbi barceloní entre el Barça i l’Espanyol. Tot i el bon moment de l’equip de Joan Bacardit, que ha competit contra tots els grans de la categoria, i la pressió de saber que l’Atlético havia perdut, el conjunt blaugrana va amarrar una victòria molt important, ja que el torna a col·locar al capdamunt de la taula classificatòria. La qualitat de les davanteres va marcar la diferència en un partit que el Barça va desencallar en el primer temps i que va rematar en el segon.

L’Espanyol va experimentar un desgast tan enorme com poc profitós contra l’Atlético dimecres passat, quan va aguantar durant 75 minuts fins que les madrilenyes van marcar el gol. El precedent, però, era positiu per a l’equip de Bacardit, perquè havia de fiar el duel a la solidesa defensiva per mirar de tenir alguna possibilitat en la part final del matx. Però tots els plans se’n van anar en orris quan una falta lateral servida per Andonova la va aprofitar Mapi León per rematar acrobàticament i superar Mariajo Pons (8’). Abans, en el primer minut, Putellas havia fallat una passada de la mort claríssima. La portera de l’Espanyol no va estar gaire encertada en el segon gol, obra de Martens, que al final del primer temps va enviar a dins la xarxa un xut des de lluny que no tenia gaire dificultat.

La sentència