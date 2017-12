Dies que és millor no llevar-se

El Reus sap millor que ningú que en la minimització de l’error és com més tranquil es viu en la segona divisió. I per això no pot estar satisfet del partit que ahir va fer contra el Tenerife a l’Heliodoro. Els roig-i-negres simplement no van tenir el dia i van estar desconeguts contra un rival que es va trobar totes les facilitats del món per golejar. Amb la derrota, els roig-i-negres veuen mutilat el seu creixement en la classificació basat en la imbatibilitat dels últims tres partits en favor d’un Tenerife que es torna a apropar a la promoció d’ascens.

El partit ja no va començar gens bé per als interessos del Reus, que va rebre un bon grapat d’apropaments fins al gol inicial de Longo. L’ocasió més clara prèvia a la diana va ser un mà a mà de Tayron amb Edgar Badia que el porter barceloní va refusar. Dos minuts després, la paret entre Casadesús i Juan Carlos va desembocar en un xut cap a Edgar que va deixar la pilota franca a Longo perquè marqués amb el cap. A partir d’aquí, els de López Garai van rebre de la seva pròpia medicina i es van trobar un rival ben col·locat al darrere i afamat de pèrdues que li atorguessin contraatacs. I el Tenerife encara podia haver sentenciat en el primer temps perquè una mala jugada de Tito amb tot l’equip al descobert va provocar una ocasió claríssima d’Aitor Sanz salvada per Edgar. El Reus, en canvi, va ser incapaç de generar ni un moment de perill.

En el segon temps, López Garai volia moure l’arbre i va introduir canvis molt aviat, el primer d’ells en el descans. Però res no va canviar. Longo va perdonar en una mala definició davant el porter roig-i-negre i la pilota va sortir a córner, que també va resultar ser una altra jugada de perill en un xut de Tayron atrapat per Edgar.

En aquest punt de partit, el Reus va reaccionar mínimament i Gus Ledes va xutar des de la frontal sense perill (50’). L’ocasió més important arribaria dos minuts després en un lliure directe de Vitor Silva que es va estavellar a la fusta. En aquesta jugada hauria pogut canviar el partit, però el Reus va tornar a l’apatia i poc després va rebre una clatellada en forma de gol de Longo. El partit va acabar sentenciat en una conducció de Suso i una assistència a Aitor Sanz.