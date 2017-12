En terra d’urgències

Diu el tòpic número mil dos-cents vuitanta-cinc del futbol que quan més s’allarga una ratxa negativa, més a prop s’està de trencar-la. A això s’agafen a Còrdova, on veuen el seu equip enfonsat en l’última posició –a vuit punts de les places que permetrien salvar la categoria– després d’onze jornades sense guanyar, una dinàmica negativa que ha portat a la destitució de dos entrenadors –Luis Carrión i Juan Merino– i a la presència de Jorge Romero, fins ara al filial, ratificat ahir com a entrenador. No és un panorama gaire esperançador per a un dels projectes ambiciosos de la categoria, que volia lluitar entre els millors i que va pel camí del descens a segona divisió B. Per evitar-lo, el Còrdova té clar que ja només li val sumar de tres en tres en cada partit, i el següent és el d’aquest vespre contra el Reus a l’estadi Nuevo Arcángel.

L’equip roig-i-negre intentarà aprofitar les urgències i els nervis del conjunt andalús per aconseguir tres punts que li permetrien tancar l’any amb bones sensacions per ser més ambiciós de cara al 2018. Situat a la zona mitjana, el Reus és conscient que és ara quan ha de demostrar que es vol passar la segona part del campionat a la zona alta de la taula de classificació. L’equip de López Garai, frenat per l’excés d’empats –l’últim, el de la setmana passada a casa contra el Granada– i pel fet de no haver aconseguit encara dues victòries de manera consecutiva, no ha pogut fer encara el salt de nivell esperat.

“Hem de guanyar, perquè si ho fem ens situarem en una situació molt còmoda abans de l’aturada”, afirma López Garai, que aquesta setmana ha conscienciat els seus jugadors que no han de mirar la classificació. “El Còrdova és cuer per la dinàmica, no pels jugadors. Té una plantilla feta per lluitar pel play-off. És un gran equip en un mal moment”, afirma el tècnic basc.