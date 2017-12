El Sants jugarà a tercera la temporada que ve

Passi el que passi, el Sants jugarà la temporada que ve a tercera divisió. Així ho va confirmar la Federació Catalana de Futbol per posar fi a un serial que va començar amb un Horta-Sants que van acabar guanyant els primers als despatxos. Després de mesos de reclamacions, però, el Tribunal Català de l’Esport va acabar donant la raó al Sants, que, amb aquells tres punts, la temporada passada hauria aconseguit l’ascens.

“Ha costat molta feina i moltes trucades, però per fi s’ha fet justícia”, es felicitava la presidenta del Sants, que tornarà a jugar en categoria estatal 21 anys després. La decisió, però, no els va agafar per sorpresa perquè, extraoficialment, la federació ja els ho havia confirmat fa uns mesos. Per compensar aquest ascens automàtic, el curs que ve el grup català de tercera divisió tindrà 21 equips i, per tant, el campionat s’ampliarà fins a les 42 jornades. Serà aleshores, en el curs 2018/19, quan baixaran a primera catalana quatre equips per tornar a l’estructura habitual.

Per altra banda, l’Andorra, que amb els tres punts menys de l’Horta hauria acabat el curs passat en la segona posició, que dona dret a jugar la promoció d’ascens, ja ha anunciat que no farà cap reclamació.