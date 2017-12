Un depredador de rivals

“Perdre? Què és això?” Al vestidor de l’Espanyol B encara es fan aquesta pregunta. S’ha arribat a l’equador de la temporada i el filial blanc-i-blau no ha cedit ni una sola derrota. De fet, els de David Gallego han aclaparat tothom i són els líders absoluts amb 51 punts i un coixí de 15 respecte al segon i de 18 respecte al cinquè. Ningú no ha aconseguit fer ombra als blanc-i-blaus. Bé, només el Castelldefels, el Terrassa i el Santboià, que hi van empatar. La resta de partits han acabat amb victòria. L’Espanyol B, amb tot, és el millor líder dels darrers trenta anys, igualant els números que va aconseguir el Sant Andreu el curs 1989/90, si bé llavors els quadribarrats tenien 35 punts, una xifra que es converteix en 51 aplicant el sistema actual de puntuació.

Al vestidor, amb tot, es respira satisfacció. “Costa molt batre rècords i ningú ha obtingut aquesta puntuació en aquest segle. Encara no hem aconseguit res, però cal donar molt de mèrit als jugadors. Han fet història i cal felicitar-los”, diu el tècnic, David Gallego, que tampoc no vol fer volar coloms: “A partir d’aquí som exigents. Podem generar més coses encara pel potencial que tenim a dalt. No oblidem que volem ser primers i veig una predisposició total, tot i que encara queda.”

Una de les claus d’aquest èxit ha estat la regularitat, ja que l’Espanyol B s’ha mostrat sempre efectiu i gairebé sempre ha demostrat la seva superioritat. A més, les xifres golejadores han millorat respecte a la temporada passada, ja que en aquest moment del curs l’equip només havia fet 18 gols, mentre que actualment en suma 42, amb una mitjana de 2,1 per partit. Tot plegat és degut en gran part al gran encert dels homes de dalt, com ara Puado (8) i el nou fitxatge, Carlos Doncel (7), tot i que cal remarcar també el bon paper de Bermejo (6) i Joselu (4). Ells quatre junts han fet més gols que onze equips del grup cinquè.

D’altra banda, les rotacions també li han sortit de meravella a David Gallego, que sempre ha apostat pels canvis, si bé pesos pesants de l’equip com Álex López, Pol Lozano o Puado gairebé mai s’han mogut de l’onze. L’única nota negativa ha estat l’escassa participació de jugadors com Pelegrín, Manchón, Pibe, Cristo, Martí Soler i Wong –aquests dos últims sense minuts encara.