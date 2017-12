Un 2017 d’un record inesborrable

Quan tenim xifres al davant hi ha qui defensa que són una ciència exacta i d’altres que indiquen que als números se’ls pot fer dir el que a un li convé. Parlant del Girona, els registres numèrics que han aconseguit els futbolistes que dirigeix Pablo Machín i l’entitat de Montilivi dibuixen un escenari ben positiu. A banda del salt de categoria –de segona A a primera divisió–, el balanç de victòries i derrotes també afavoreix els blanc-i-vermells. Durant els darrers 365 dies, l’afició gironina ha pogut celebrar disset victòries, onze de les quals en el tram final del curs passat camí a la màxima categoria estatal. Pel que fa al rendiment en forma de punts, el club blanc-i-vermell ha aconseguit la meitat dels que hi ha hagut en joc aquest any, un volum que li va permetre assolir l’objectiu de l’ascens la temporada passada i arrencar de manera còmoda un cop a primera divisió. De fet, els 23 punts d’aquest curs el situen en la zona tranquil·la de la classificació i li permeten tenir avançada la feina de cara a la permanència.

Creixement a la graderia