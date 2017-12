Carol Férez guia Catalunya

En un ambient fred –poc més de 1.000 espectadors a El Sadar– i enrarit després de la dimissió dels dos seleccionadors navarresos el dia abans del partit, Catalunya es va imposar a la selecció de Navarra en un partit no gaire vistós però en el qual es va poder veure algun gol de bella factura.

Catalunya va començar el duel amb una marxa més i Gio i Carol Férez van fer lluir la portera de l’Athletic Tirapu en els primers compassos. Però tot i les primeres dues ocasions catalanes, van ser les navarreses les qui van colpejar primer: en un xut llunyà, Maite Oroz, la millor jugadora local, va clavar la pilota a l’escaire de la porteria defensada per Ràfols (19’) per fer pujar l’1-0 en el marcador. Sense temps per celebrar el gol, però, la blaugrana Aitana Bonmatí va pagar amb la mateixa moneda i, en un altre gran xut de fora l’àrea, va tornar a restablir les taules (21’). A partir d’aquí, possessió estèril de Catalunya contra un equip navarrès que, ben plantat al darrere, feia mal quan tenia la pilota. I així, en una excel·lent jugada personal d’Erika, només el pal va evitar que les locals anessin al descans amb avantatge en el marcador.

A la represa, la primera gran ocasió la va tenir la selecció local quan, en el 48’, Azcona va rematar massa fluix a les mans de la recent entrada Sullastres. Però a la inversa de la primera meitat, aquest cop va ser Catalunya qui va colpejar primer i, a més, per partida doble: en el 62’, Carol Férez va aprofitar un xut defectuós per, en posició de fora de joc clamorós, desviar la pilota al fons de la xarxa i avançar l’equip quadribarrat. I just en la jugada següent, altra cop la davantera del València va tornar a enviar la pilota al fons de la xarxa en una magnífica maniobra per banda esquerra culminada amb un gran xut de rosca al pal llarg.

Amb l’1-3, el partit va baixar una mica el ritme i tots dos equips van semblar donar per bo el resultat. La selecció navarresa, de fet, gairebé ni es va acostar a l’àrea rival, mentre que Catalunya encara va tenir alguna opció per ampliar la renda. Gio va rematar massa encreuat en l’un contra un davant la portera local (75’) i Férez va estar a punt de completar el seu hat-trick en el temps afegit. Després d’una gran centrada de la colchonera Kenti, però, un control defectuós li va impedir de fer el quart.