Sotmesos pel líder

L’Osca va demostrar ahir al Nou Estadi per què és líder i el Nàstic, per què no aconsegueix desenganxar-se de la zona de descens. Un equip amb convicció i les idees clares en va superar clarament un altre ple de dubtes i massa planer, que va jugar a mercè d’un rival que es va avançar en la fase final de la primera part gràcies a Chimy Ávila (37’) i va fer el segon avançada la segona, mitjançant Jair (78’), en dues accions en què la defensa grana es va mostrar molt poc contundent. El golàs final de Maikel Mesa (93’) va ser poc més que anecdòtic, estèril per evitar la sisena derrota en deu partits al Nou Estadi i per eliminar la sensació, preocupant, que no hi ha una línia contínua de progressió i que el grana no acaba de ser un equip fiable i regular. De moment, es manté fora de la zona de descens –un punt per sobre, amb un partit pendent–, però caldrà que alguna cosa canviï després de l’aturada nadalenca perquè reaccioni. El club tarragoní tornarà a encomanar-se, un any més, als reforços d’hivern.

Quan l’àrbitre va xiular, l’afició del Nàstic encara s’estava situant, poc cridanera. En canvi, els seguidors de l’Osca (uns 300 amb l’eufòria de ser líders) ja feia estona que estaven centrats en el partit i només se’ls sentia a ells. Va ser el reflex del que es vivia a la gespa, amb un equip, el Nàstic, fred i expectant, i l’altre, l’Osca, endollat i vertical. No és casualitat, per tant, que les primeres arribades portessin la firma dels visitants, amb cops de cap de Cucho Hernández (1’) i Lluís Sastre (7’). L’Osca de Rubi va demostrar ahir ser un equip molt treballat, sòlid en defensa i ràpid i amb futbolistes de qualitat en atac, un aspirant més que seriós a l’ascens a primera. De mica en mica, el Nàstic va millorar el posicionament per intentar mantenir a ratlla el rival, però es feia evident que no volia arriscar davant un rival en estat de gràcia i velocitat al contracop. Una pilota que Jean Luc va prendre a Melero al mig del camp va iniciar la primera acció ofensiva amb cara i ulls dels tarragonins, en què Uche va fer una passada enrere a Maikel Mesa, que va xutar alt (25’). Però l’Osca, amb un Cucho Hernández amenaçador, continuava portant la iniciativa, fins que va arribar el primer gol. El lateral dret González va rebre una bona pilota dins l’àrea i va connectar un xut creuat que Dimitrievski va rebutjar en curt, a la zona de Suzuki. El japonès no va ser capaç de treure’s la pilota de sobre i va rebre la pressió de Chimy Ávila, que va acabar introduint, mig de rebot, la pilota dins la porteria (37’). Un parell d’accions més de Cucho van allargar fins al descans la sensació de control dels aragonesos. I una nova lesió muscular d’Uche era una altra mala notícia per als tarragonins.

Tot hauria pogut canviar si, en el primer minut de la segona meitat, el porter Remiro no hagués rebutjat un bon cop de cap de Maikel Mesa a centrada de Barreiro. Va ser, en realitat, un miratge, ja que l’Osca continuava manant. L’equip de Rubi té l’àrea i la porteria rivals entre cella i cella, i per això s’ho pensen poc abans de fer centrades i xuts llunyans. El Nàstic no tenia més remei que estar molt alerta davant un rival incòmode, amb poques possibilitats per deixar-se anar en atac. Poques possibilitats, i pocs recursos, ja que se’l veia un equip sense resposta i sense solucions a la banqueta. Rodri només va fer dos canvis, el forçat de Delgado pel lesionat Uche i el de Dongou per Silvestre.

L’Osca, mentrestant, continuava buscant el segon, que va trobar en una jugada imperdonable per a la defensa grana. Primer, Cucho va controlar sol la pilota a la frontal de l’àrea grana i, després de driblar amb massa facilitat tres rivals, va forçar un córner. En el llançament, els aragonesos van xutar diverses vegades, amb els jugadors locals incapaços de rebutjar la pilota, fins que Jair la va fer entrar a la porteria (78’). Vist per a sentència, el partit ja només va oferir, fins al final, alguns contracops del visitant Gallar, els xiulets d’una afició més desencantada que emprenyada i el gol final de Mesa, amb una gran volea des de la frontal (93’), després del qual ja no hi va haver temps per a més.