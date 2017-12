En totes les batalles

Per Nadal, cada ovella al seu corral. Aquests dies hi ha hagut un grapat de futbolistes catalans escampats per diferents clubs de l’Estat que han fet les maletes i han tornat a casa per passar les festes en família. És moment de descansar i desconnectar, però sense evitar fer retrospectiva del primer tram de temporada. Els 55 futbolistes catalans que juguen a segona divisió hauran fet valoracions ben diferents dels primers mesos de lliga depenent de l’equip en què juguin, si bé la situació complicada del Barça B, que és el conjunt que té més jugadors del territori en les seves files –als quals s’ha de sumar l’entrenador, Gerard López–, fa que bona part d’ells hagin hagut de fer reflexió. Això, però, no vol dir que de manera individual les coses no els hagin anat bé: Carles Aleñá ha enlluernat tothom i és el català que més dianes ha marcat fins ara (6).

Al pol oposat dels joves valors del Barça B hi ha Alex Gallar i Kilian Duran, de l’Osca, que timonejats pel també català Rubi, van marxar de vacances com a líders. El conjunt aragonès, tot i el bon paper de la temporada passada, no entrava en les travesses de grans favorits, però amb un bon futbol i un atac demolidor, ha estat la sorpresa agradable de l’inici de lliga.

D’altra banda, entre els catalans que necessitaran més descansar hi ha Carles Aleñá, Carlos Clerc, Masip, Alberto García, Ramon Folch i Señé, que han estat presents en les 20 cites de lliga que s’han disputat fins ara.

Noms ja reconeguts