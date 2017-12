L’Espanyol B, el líder que esmicola els rècords

L’Espanyol B no ha tingut rival en aquesta primera volta, i els números parlen per si sols. Espantant qualsevol fantasma envers els problemes d’adaptació a una nova categoria després del descens a tercera, el filial blanc-i-blau continua sense conèixer la derrota al llarg de les 19 jornades transcorregudes fins al moment, on tan sols ha cedit tres empats. A més, aquestes xifres l’han conduït a assolir un rècord, ja que s’ha convertit en l’equip amb més punts aconseguits en una primera volta en el grup cinquè de la tercera divisió en el segle XXI.

Una de les claus d’aquest èxit ha estat la regularitat, ja que s’ha mostrat sempre efectiu i ha estat superior a tots els rivals als quals s’ha enfrontat. A més, les xifres golejadores són sensiblement superiors a les de qualsevol equip de la categoria amb 42 dianes amb una mitjana de 2,1 gols per partit. En gran part és degut al gran encert dels homes de dalt, com ara Puado (8) Carlos Doncel (7), i la valuosa aportació de Joselu (4) i Bermejo (6). L’aportació golejadora dels quatre davanters és superior a la d’onze equips de la lliga.

Les rotacions també li han sortit de meravella, a David Gallego, que ha apostat pels canvis malgrat mantenir els pesos pesants com ara Álex López, Pol Lozano o Puado en l’esquelet del seu equip titular. L’única nota negativa ha estat l’escassa participació de jugadors com ara Pelegrín, Manchón, Pibe, Cristo, Martí Soler i Wong –aquests dos últims sense minuts encara.

Objectiu: l’ascens