Terrassa al mapa

A diferència del que passa en les categories professionals, on la globalització permet seguir qualsevol futbolista del planeta, el mercat futbolístic de la tercera divisió sol restringir-se a un àmbit territorial força concret, de manera que són escassos i anecdòtics els casos de jugadors provinents de països exòtics. Al Terrassa, aquest curs, es dona una circumstància inèdita en la categoria: hi coincideixen Daisuke Uemura i Megumi Kozakai, dos japonesos de tarannà alegre i simpàtic que aporten el component asiàtic als seus respectius equips masculí i femení.

Les seves respectives històries tenen certs paral·lelismes, per bé que tots dos van seguir camins diferents per acabar arribant, l’estiu passat, al club egarenc. Daisuke, extrem de 27 anys, és a Catalunya des de finals del 2013, quan va aterrar al Gramenet procedent de la lliga universitària del Japó, on havia jugat al Kokushikan o el Kemari FC, entre d’altres. “De petit llegia còmics d’Oliver i Benji. Volia ser professional, però no podia, no tenia prou nivell. Vaig pensar si deixar de jugar o seguir, i un entrenador de porters de la Universitat em va dir si volia venir a Espanya.” Sense dubtar-ho, va fer les maletes per buscar millor sort a Barcelona, encara que, reconeix, “de petit mai havia pensat a venir aquí”. El seu aterratge a Catalunya, però, no va ser gens senzill. “Em va costar molt adaptar-me. De fet, encara em costa, a vegades no em surt el castellà”, se sincera.

A Megumi també va ser-li difícil la integració, encara que ella ho va tenir més fàcil, ja que havia estudiat el castellà. “A la Universitat hi havia un projecte per venir a Espanya, i abans de fer 20 anys vaig venir a provar en un equip d’aquí. A través d’amics d’amics, vaig arribar a l’Europa, on hi havia un entrenador japonès, i ho vaig provar un mes.” Satisfeta amb l’ambient que es va trobar, va decidir tornar uns mesos després al club escapulat, on jugaria cinc temporades. “Volia jugar per l’experiència de conèixer altres cultures i idiomes”, confessa.

Mentrestant, a Daisuke li tocava enfrontar-se a un altre partit, encara que no a la gespa, sinó als despatxos. “Abans de la temporada 2014/15, quan estava al Castelldefels, em faltava un full de la transferència per la meva nacionalitat, i vaig estar-me des del setembre fins al gener sense jugar”, recorda l’atacant, un noi que afronta les dificultats amb un somriure. “Tinc paciència i vaig esperar”, bromeja. Megumi va viure una situació similar, encara que no tan greu, quan va passar de l’Europa al Sabadell i va topar-se amb l’aplicació de l’article 19 del reglament sobre l’estatut i la transferència de jugadors, una normativa internacional vigent des del 2010 que intenta evitar el tràfic de menors entre clubs de futbol. “Em va sorprendre, m’estranyava perquè ja havia jugat a l’Europa, però per sort només em vaig perdre un partit”, recorda.