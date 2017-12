Tornada sense cares noves

El mercat d’hivern ja promet que molts equips cerquen reforços, però en la tornada de la majoria d’equips en el dia d’ahir no va haver-hi grans novetats. Tots els catalans de la segona B, exceptuant el Peralada (ho farà avui) i el Llagostera (el dia 30), més el líder de tercera divisió, l’Espanyol B, van tornar a la feina després de les vacances de Nadal però ho van fer sense nous fitxatges. L’única novetat va ser la rescissió de contracte de Kike Sánchez, amb poc protagonisme a l’Olot.

El Badalona i el Lleida seran els dos equips que més activitat tindran a partir del primer de gener quan s’obri el mercat d’hivern. En aquest sentit, el conjunt escapulat esperava tenir alguna novetat ahir, però no hi ha hagut cap incorporació. Sí que s’esperen les sortides imminents de Maldonado, Cosme i Rubén Sánchez i l’arribada de dos migcampistes i tres davanters. El Lleida, en canvi, està a punt de confirmar la primera incorporació que hauria d’arribar aquesta setmana i que no serà l’única del seu mercat d’hivern.