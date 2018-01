Fa bé el Lleida de celebrar que avui omplirà el Camp d’Esports i que el panorama futbolístic estatal el tornarà a situar al mapa. Això significa diners, i els diners, en la segona B, no donen la felicitat però t’allunyen de la caiguda al buit. Però tot i els flaixos, la samarreta que hi haurà al davant o l’ambient inusual que es respirarà a les grades, hi haurà un moment en què l’àrbitre xiularà, i aleshores la resta deixarà d’importar. Seran onze contra onze, amb una pilota pel mig. I en el futbol no hi ha res escrit.

El precedent més fort al qual es pot agafar el Lleida és que a Anoeta, fa tres setmanes, es va transformar. L’equip a qui li costava perforar porteries a l’infern de l’herba sintètica, també conegut com a grup 3 de la segona B, va passar a ser una màquina perfecta capaç de remuntar tres gols en 45 minuts a un equip de la primera divisió. Per això, i malgrat que els poderosos s’han encarregat que en la copa el marge de sorpresa sigui mínim, al contrari que arreu d’Europa, els 180 minuts conserven una certa esperança per als blaus. “El lema d’aquesta eliminatòria és i per què no? Al final això és futbol, som dos equips cara a cara i nosaltres competirem fins al final”, explica el tècnic Gerard Albadalejo, que repetirà els mateixos objectius que en l’eliminatòria contra la Real: quatre partits de 45 minuts, amb petites consecucions que provoquin que l’equip vagi creixent en motivació a la vegada que els va complint.

Inici intens

De fet, tal com va reconèixer el tècnic, el seu equip intentarà sortir a mossegar el primer quart d’hora per intentar avançar-se en el marcador i poder gestionar l’avantatge. “Ens agradaria acabar el partit amb un marcador ajustat per anar a Madrid amb possibilitats. Però el resultat ideal és una victòria nostra sense que ells marquin”, admet l’entrenador. Al davant hi haurà un autèntic monstre, perquè l’Atlético ha fet una convocatòria amb diversos jugadors importants en els quals hi ha els dos nous fitxatges: Vitolo i Diego Costa. “La tensió i la concentració et permeten marcar diferències, si disminueixen apareix la debilitat”, va explicar Diego Simeone, que va analitzar el rival: “Contra la Real, el Lleida va fer dos grans partits. És un equip clàssic de segona B, intenta ser correcte a les dues àrees.” Per al partit, el Camp d’Esports registrarà una entrada històrica, ja que només queden unes 500 localitats per vendre del total de la capacitat (13.500).

Nierga, convalescent