Una espasa de doble tall

Allò que l’any passat va ser una fortalesa que va permetre al Barça B desencallar molts partits i aplanar el camí cap a l’ascens a segona divisió A, enguany està sent un maldecap. La pilota aturada va ser un cavall de batalla molt important per al filial blaugrana el curs passat, ja que gràcies a això va aconseguir el 21% dels gols. En canvi, aquesta temporada està sent un calvari, ja que no només no ha aconseguit marcar-ne cap, sinó que n’ha rebut cinc dels 26 encaixats fins ara (al voltant d’un 19% del total).

El Barça B ha rebut dos gols de córner, un de falta lateral, un de falta directa i un de servei de banda. En canvi, no n’ha aconseguit marcar cap en cap d’aquestes jugades. “És cert que l’any passat vam ser competitius en aquest sentit i vam obtenir punts en faltes, faltes laterals i córners, però enguany no ho estem fent”, reconeix Gerard López, que no creu que sigui un aspecte que s’hagi deixat de treballar d’un curs per l’altre, ja que l’equip fa sessions específiques per insistir-hi. “Hem de millorar pel que fa als llançadors i també en la defensa, ser molt més sòlids. Veig partits cada setmana en què els punts s’acaben repartint per accions a pilota aturada”, diu el tècnic, que d’altra banda també s’ha queixat diverses vegades del criteri arbitral. Quant als penals, els blaugrana n’han comès set –que han provocat sis gols– i, en canvi, només els n’han xiulat un a favor, que Arnáiz va convertir al camp del Reus sense fruit pel que fa als punts (2-1).

Generen poc