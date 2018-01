La llei del més poderós

L’Atlético de Madrid és un equip d’una altra dimensió. I ahir ho va demostrar. No li va fer falta sentir-se còmode contra un Lleida combatiu per deixar l’eliminatòria de copa enllestida. Al Camp d’Esports va imperar la llei del més fort. Això sí, en la primera mitja hora de partit, l’orgull de l’equip de casa va fer que els colchoneros, espessos, patissin. De fet, hi va haver moments en què el conjunt madrileny va veure perillar el resultat. I és que abans Godín no obrís la llauna l’atac del Lleida va posar a prova Moyà. Malauradament, el 0-1, en una acció d’estratègia, i el segon, que va arribar quatre minuts després, en una jugada en què Fernando Torres estava en fora de joc, van deixar la victòria visitant embastada. Després de la represa, Diego Costa i Griezmann van acabar de sentenciar els de Gerard Albadalejo.

El tècnic dels blaus ja ho havia advertit, que el seu equip seria valent d’entrada i sortiria a buscar l’Atlético. Dit i fet. El Lleida va tocar la pilota amb molt criteri i van sorprendre un rival que no se sentia còmode. Ho van intentar, de manera tímida Manu Molinta i, sobretot Agudo. L’extrem blau va tenir dues bones oportunitats consecutives (24’ i 25’), però va topar amb l’actuació solvent del porter colchonero. Les sensacions eren molt bones per al Lleida, molt i molt combatiu. El problema és que al davant hi havia l’Atlético, que necessita generar molt poc per fer mal. Així, després d’una mitja hora de domini dels del Segrià, els visitants van obrir llauna en una acció d’estratègia (33’). Carrasco va penjar una falta a l’àrea i Godín va connectar-la al fons de la xarxa amb una bona rematada que va agafar Oliveros relliscant. Cop dur per als d’Albadalejo, que quatre minuts després van encaixar el 0-2. El va marcar Fernando Torres, que, en posició de fora de joc, va aprofitar una bona centrada de Gameiro per batre el porter de casa. Els del Cholo van deixar encarrilada la victòria abans del descans.

Els cracs ho sentencien