Mal menor en l’afegit

El final del partit s’acostava i tornaven a pintar bastos per al Reus. Amb l’Alcorcón controlant el partit, tot feia preveure que l’equip roig-i-negre encadenaria el quart partit sense marcar, però, en el temps afegit, va aparèixer Jesús Olmo. El central havia pujat a l’àrea rival buscant igualar a la desesperada el gol que havia marcat el visitant David Fernández en la primera meitat (33’) i, en un xut llunyà de Juan Cámara, la pilota va caure al seu costat després d’un rebot i va superar Casto amb un xut potent (93’). El punt és un mal menor per a un Reus que continua encallat –enllaça per primera vegada quatre partits sense guanyar– però que, si més no, manté viu l’esperit de supervivència.

L’Alcorcón, amb l’etern Jonathan Pereira com a principal argument ofensiu, va començar més a prop de l’àrea rival que el Reus, però la primera bona ocasió va ser per als locals, en una bona pilota interior de Vítor Silva per a Migue, que no es va creure que es trobés davant Casto i va dubtar abans d’executar un xut proper rebutjat pel porter (18’). Amb dos davanters –Lekic i Máyor– i Vítor per darrere seu amb llibertat, el Reus no acabava de trobar tantes connexions ofensives com voldria. A l’altra àrea, a més, el rival era amenaçador, tal com van demostrar un parell d’accions de Pereira i, superada la mitja hora, el gol. L’Alcorcón va treure una falta en curt perquè César Soriano centrés en bona posició. David Fernández, des del primer pal, va fer una gran rematada creuada de cap a què no va poder arribar Edgar.

El gol va deixar tocat el Reus, que no va reaccionar fins després del descans. Lekic va ser el protagonista dels primers minuts, però li va faltar convicció per rematar millor tres vegades. En les dues últimes, en la mateixa jugada, Laure va salvar els seus dos xuts seguits (52’). El Reus era, ara, més intens i l’entrada d’un jugador ofensiu, David Haro, pel pivot defensiu Tito Ortiz deixava clares les intencions dels locals. Però al Reus li faltava profunditat i, amb el pas dels minuts, l’Alcorcón va tornar a controlar el duel, imprimint el ritme baix que li interessava. Pereira, amb una gran acció personal dins l’àrea, va estar a prop de fer el 0-2 (70’). Quan Edgar Hernández va rematar alt en bona posició una centrada de Migue (85’) semblava que el Reus havia dit l’última paraula, però el partit li va donar una altra oportunitat. L’expulsió del visitant Errasti en el minut 89 va animar els locals i va endarrerir els visitants, que no van saber treure’s de sobre el setge final del Reus, que va tenir premi in extremis.