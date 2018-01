Calzada tanca el cercle

Amb aparent naturalitat, el Sabadell va anunciar la separació definitiva d’un matrimoni estrany des de l’inici. Antoni Reguant, president i baluard principal de l’antic màxim accionista, “fa un pas al costat”–segons va dir el club en un comunicat– i deixa via lliure a la nova propietat, encapçalada per Esteve Calzada, per dirigir el Sabadell. “Ells [en referència a l’equip de Calzada] han tingut un temps per conèixer com funcionava tot plegat i ara ja poden caminar sols”, explica Reguant, que addueix també raons personals: “Han estat anys molt complicats en què hem hagut de fer esforços extraordinaris. I tot plegat crema”, hi afegeix. D’aquesta manera, el Sabadell tanca una etapa de tres anys amb Reguant al consell d’administració, on ha ocupat diversos càrrecs però que a la pràctica ha liderat una molt traumàtica transició cap a segona B.

Amb l’adeu de Reguant i dels seus consellers (el vicepresident Ignasi Lúquez, David Parcerisas i Manel Escribà), el propietari, Esteve Calzada, tanca el seu cercle de confiança en el club, on només queden persones del seu equip. En aquest sentit, Calzada ja està treballant en la configuració del nou consell d’administració. De tota manera, Reguant continuarà sent el president formalment fins a la nova junta general d’accionistes, però des d’ahir ja no farà més tasques de representació, com ara seure a la llotja.

Desavinences?