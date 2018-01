Horitzons ben definits

La segona divisió és una categoria en què impera la igualtat. Això sí, després de 21 jornades, les tendències han quedat ben definides. S’ha arribat al final de la primera volta i ja es veu de manera clara i meridiana a què pot aspirar cadascú. Els periodistes que segueixen la categoria han valorat per a L’Esportiu el primer tram de la temporada, i hi ha gairebé consens en una cosa: el Cadis i l’Osca pujaran a primera divisió si no hi ha cap daltabaix i, al pol oposat de la classificació, el Llorca, el Sevilla Atlético i el Còrdova acabaran la temporada entre les llàgrimes d’un descens. A banda d’aquests cinc noms, s’hi ha de sumar a la part alta els de l’Osasuna i el Granada, al qual molts periodistes veuen també a primera; i a la part baixa, el de la Cultural, que segons la premsa també té poques possibilitats de permanència. El Nàstic, a sota, seria el cinquè en discòrdia, però a molta diferència dels altres quatre equips.

L’excel·lent primera volta que han fet tant l’Osca com el Cadis, que són els dos equips que comanden la classificació, no ha passat desapercebuda. De fet, els dos conjunts acaparen futbolistes en l’onze ideal de la premsa. Els blaugrana hi tenen el defensa Pulido, el mig Melero i l’atacant Cucho Hernández, mentre que els andalusos hi aporten el porter Cifuentes, el central Kecojevic i l’extrem Salvi. D’altra banda, hi ha el cas paradoxal del Barça B, que, tot i ocupar posicions de descens, té una plantilla amb futbolistes de qualitat superior, fet que es veu reflectit en les eleccions de la premsa: l’interior Carles Aleñá i l’extrem Jose Arnaiz també formen part de l’onze ideal. En aquesta alineació també hi sobresurt la figura del davanter del Valladolid Jaime Mata (10 vots), que ha fet una primera volta d’ensomni i encapçala la llista de golejadors amb 18 dianes. Només Gonzalo Melero, amb 11 vots, ha estat més nominat pels periodistes.

Perquè les orquestres interpretin les melodies fa falta un bon director. Qui té el millor, segons el criteri dels enquestats, és l’Osca. L’entrenador català Rubi, que ha dut els aragonesos al capdavant de la taula amb una proposta de joc que s’agraeix en una categoria en què molts cops és complicat veure un bon futbol, és el tècnic més votat, seguit d’un entrenador que aposta per un futbol molt més pragmàtic, Álvaro Cervera, del Cadis.